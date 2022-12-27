逼教師女友當性奴！「性愛行事曆」按表操課　恐怖男下場慘了

▲林男懷疑當國小老師的女友讓他戴綠帽，竟定出「性愛行事曆」要女友當性奴滿足她，恐嚇「死了也不放過妳」。（示意圖／123RF）



記者蔡怡萍／台中報導

一名林姓男子偶然看到擔任國小老師的女友，與前男友拍的性愛影片，醋意大發要女友擠乳溝、扭腰擺臀取悅他，並訂下「性愛行事曆」，規定女友每周1、3、5要替他口交、每個月要拍性愛影片，還逼她在陽台性交，甚至演變為毆打，恐嚇「復仇的我只想毀了妳，一定做得到哪怕是吃牢飯」，讓女友崩潰到想辭去教職，台中高分院審結，依強制性交罪處林男有期徒刑3年2月，恐嚇危害安全罪處4月、可易科罰金。

根據判決，林姓男子與女友在苗栗租屋同居，女友在2020年8月好不容易考上國小教職，但同年9月底，林男偶然看到了女友與前男友在陽台拍的口交影片，竟大為暴怒，要女友也要像對前男友那樣，讓他在陽台邊抽菸邊替他服務。

女友對咆哮兇狠的男友感到害怕不願服從，林男就威脅要將影片散佈出去，甚至動手搧耳光、掐脖子，無法抵抗的女友只好哭著配合，林男還將過程錄影下來，並開出「性愛行事曆」，規定女友每周1、3、5要替他口交，每周6、日其中一天要嘿咻，每個月要拍1次性愛影片，女友若是說身體不舒服拒絕，林男就巴掌伺候、將女友打到嘴角滲血。

被折磨的女友崩潰萬分，甚至打電話向姊姊哭訴想辭去剛考上2個月的教職，姊姊發覺事態不對、趕緊協助妹妹搬家逃離，林男被徹底激怒傳郵件恐嚇「我死了也不可能放過妳」、「但復仇的我只想毀了妳就像妳毀我一樣，而且一定做得到哪怕是吃牢飯」，女友嚇得報警提告。

女友向警方表示，男友曾在2020年9月底、10月初左右2度強逼她口交、性行為，她因為害怕生命有危險而哭著照做，但身心遭受巨大煎熬，苗栗地院審後依2條強制性交罪與恐嚇罪將林男判刑。

上訴到台中高分院後，法官重新檢視女子描述的時間點與行為，女子所指的應該是在同一次發生，也只有一段影片可證明，因此撤銷1條強制性交罪，改判林男1條強制性交有期徒刑3年2月，以及恐嚇危害安全罪有期徒刑4月、可易科罰金，性侵害部分仍可上訴。