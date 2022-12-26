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準婆家因1理由逼墮胎：吃藥當月經流掉！　她氣炸：你們算哪根蔥

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲婆家逼原PO墮胎。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

要不要生小孩到底該由誰決定？一名單親媽媽表示，離婚後遇到愛情第二春，近來發現懷孕了，和男友討論後決定要生下來。不過男方家人卻一直反對，還強迫她墮胎，說「去吃個藥當月經流掉就好」，讓她相當傻眼，怒罵「你們算哪根蔥？」文章曝光後掀起熱議。

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，先前曾有一段不愉快的婚姻，前夫是職業軍人，婚後有生一個小孩，但男方很沒有肩膀，一個月只回家2、3次，一回來就是找碴，總是嫌棄她家務做得不好，也都不給家用，「房租我付、保母費我出，他偶爾還會跟我要錢」，所以在小孩1歲多的時候就離婚了。

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原PO單身4年後遇到現任男友，2人當了2年朋友也認識家人後才決定在一起，目前已經交往2年，相處上也都沒有問題，男方家人對她很好，過年時還會包紅包給她的小孩。前幾個月她發現自己懷孕了，和男友討論後決定生下來，「我有正常工作，也養得起，可以說不用靠男人也活得下去，加上我娘家支持我」，正當以為不會遇到任何問題時，準婆家竟出聲反對。

由於男友也曾離過婚、有小孩，因此準婆家以「你們太亂了，小孩會互相比較」為由，反對原PO生下腹中小孩，還說未來不會認這個小孩，甚至逼她去墮胎，「去吃個藥當月經流掉就好」。她聽到後相當傻眼，「我都30幾歲的人了，要不要生小孩還需要男友媽媽同意呀？」還說寧願婆家不要來相認，自己會比較輕鬆，不用看對方的臉色過日子，「你以為你們哪根蔥呀？」

文章曝光後，網友紛紛表示「如果妳可以養，那就生下吧！妳都決定了就照自己決定走，別後悔就好」、「不用理會，小孩跟著自己，跟媽媽姓就好」、「如果妳男友支持妳就好，只是會比較辛苦一點」、「男方願意負責，那就不要管婆婆啦」、「那繼續交往就好，這樣他們也不能用『因為妳是媳婦』的名義要求妳做東做西」、「我覺得男朋友要負責，跟站在自己這邊就真的很好了！關於孩子比較問題，覺得有滿滿的愛應該不至於那麼複雜」。

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