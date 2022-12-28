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台灣運彩爆BUG！他下中4.25倍投訴　客服竟回14字傻眼

世足賽剛落幕，全台投注金額破百億元，創下紀錄。

▲世足賽剛落幕，全台投注金額破百億元，創下紀錄。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

世足賽剛落幕，全台約有3百萬人購買運動彩券，投注金額破百億元，創下紀錄，但運彩的投注機制卻出現漏洞，公平性遭質疑。台北市1名彩迷11月初用手機投注某場足球「讓分和」球賽，他下注700元賭勝隊只能贏1球，比賽結果恰好是「1:0」，明明可贏賠率4.25倍、彩金2975元，注單卻顯示「未正確預測」。

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這名彩迷事後到實體店面投注另一場比賽，取得彩券後，再與手機投注的介面比較，發現彩券行的電腦網頁，「讓分和」賭盤皆有顯示哪支球隊「-1」或「+1」，但網路投注介面卻沒有，須等到比賽結束派彩後，螢幕才會顯示，不僅一般球賽如此，就連世足賽也一樣。

台灣運彩業績蒸蒸日上，但足球賽投注機制卻傳出有漏洞。

▲台灣運彩業績蒸蒸日上，但足球賽投注機制卻傳出有漏洞。

彩迷無法接受此結果，打電話向運彩公司客服反應，對方告知該場賽事比賽前六分鐘曾經變盤，即原本實力較強的球隊，變盤由初期的「-1」變為「+1」，彩迷是變盤後一分鐘才投注，但他的投注單應該與變動後的新賠率相同，但卻仍是舊的賠率，為什麼會這樣？客服主管也無法回答。

彩券行賣的運彩會標註讓分資訊，強隊「-1」、弱隊「+1」，沒有爭議。（讀者提供）

▲彩券行賣的運彩會標註讓分資訊，強隊「-1」、弱隊「+1」，沒有爭議。

在協調過程中，這名彩迷告知客服主管，只要在網路版介面顯示哪支球隊「+1」或「-1」，這樣不論如何變盤，都可免除爭議，對方聽完回應：「你的建議很好，我們會跟工程師說。」但至今仍未改善，狀況還是一樣。

上個月初，C先生透過手機投注印度超級盃足球聯賽，明明贏了，派彩結果卻顯示「未正確預測」。（讀者提供）

▲上個月初，C先生透過手機投注印度超級盃足球聯賽，明明贏了，派彩結果卻顯示「未正確預測」。

在歷經2週等待後，運彩公司最後匯給彩迷2975元彩金，但告訴他：「我們退錢給你，你是個案，下不為例。」彩迷聽完則回應：「願賭服輸，我不是輸不起，這是我應得的！」。至於彩迷要求的讓分資訊仍未顯示，漏洞依舊，十分離譜。

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