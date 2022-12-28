中國大解封全球怕爆！專家籲「邊境提高採檢標準」　體溫逾37.3就採

▲專家認為，應針對大陸返台者提高採檢標準。（圖／記者宋良義攝）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸近期爆發疫情海嘯，但當局卻突然宣布1/8起將取消入境隔離政策，陸續有國家針對大陸旅客做出因應措施，旅遊大國日本也宣布針對陸客全面篩檢。而在台灣方面，專家認為，針對大陸返台者，應在邊境「提高採檢標準」，只要體溫偏高（超過37.3度）、有症狀都要做入境採檢，一方面也可以同時監測變異株入侵情況。

新光醫院副院長、公衛專家洪子仁受訪時表示，日本已經對此做出因應措施，但台灣和日本還是有點差異性，因為台灣對大陸目前只有開放4個航點，每天大概800多人從大陸入境，佔所有24,000入境人數的3.5%，目前還沒全面開放大陸人入境，且短期內也不會開放。

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洪子仁說，這樣的情況下，如果是只有台灣本國人從大陸回台，因為航點較少，入境人數也較少，再加上台灣有一定的社區群體免疫力保護，大陸返台者對社區傳播風險和醫療量能衝擊算是不高的。

▲大陸爆發疫情海嘯，台灣仍應該要有因應對策。

但是大陸疫情急遽升溫，1/8開始不用隔離檢驗，確診者也不需要隔離，台灣仍應該要有因應對策。洪子仁強調，台灣應提高對邊境的監管，針對大陸入境國人做監測，體溫超過37.3以上或有症狀，就要做入境採檢，除了驗有沒有確診，同時也可以監測病毒株變化情況。

根據目前變異株侵台情況，洪子仁坦言，現在主要還是BA.5，其次是BA.2.75、BQ.1和XBB，目前還沒看到大陸流行的BF.7有大舉攻進台灣的跡象，但還是需要持續監測大陸入境者確診是什麼病毒株。

除了監測變異株之外，還有另一大重點是連世界衛生組織都相當關心的，就是這次大陸疫情爆發，會不會像過去英國大流行後，產生新的變異株Alpha或當時印度產生Delta。

洪子仁說，日本有開放大陸人旅遊，但台灣還沒開放大陸人進入，有航點、人數和對象的限制，目前能入境的只有本國人，入境佔比不到5%，所以初步只要加強監測強度就可以，不需要每個人做快篩或PCR，只要提高採檢標準，體溫偏高、有症狀者加強邊境採檢。