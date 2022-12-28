　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中國大解封全球怕爆！專家籲「邊境提高採檢標準」　體溫逾37.3就採

▲▼桃機入境大廳，旅客登記、消毒、採檢作業。（圖／記者宋良義攝）

▲專家認為，應針對大陸返台者提高採檢標準。（圖／記者宋良義攝）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸近期爆發疫情海嘯，但當局卻突然宣布1/8起將取消入境隔離政策，陸續有國家針對大陸旅客做出因應措施，旅遊大國日本也宣布針對陸客全面篩檢。而在台灣方面，專家認為，針對大陸返台者，應在邊境「提高採檢標準」，只要體溫偏高（超過37.3度）、有症狀都要做入境採檢，一方面也可以同時監測變異株入侵情況。

新光醫院副院長、公衛專家洪子仁受訪時表示，日本已經對此做出因應措施，但台灣和日本還是有點差異性，因為台灣對大陸目前只有開放4個航點，每天大概800多人從大陸入境，佔所有24,000入境人數的3.5%，目前還沒全面開放大陸人入境，且短期內也不會開放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪子仁說，這樣的情況下，如果是只有台灣本國人從大陸回台，因為航點較少，入境人數也較少，再加上台灣有一定的社區群體免疫力保護，大陸返台者對社區傳播風險和醫療量能衝擊算是不高的。

▲▼桃機入境大廳，旅客登記、消毒、採檢作業。（圖／記者宋良義攝）

▲大陸爆發疫情海嘯，台灣仍應該要有因應對策。

但是大陸疫情急遽升溫，1/8開始不用隔離檢驗，確診者也不需要隔離，台灣仍應該要有因應對策。洪子仁強調，台灣應提高對邊境的監管，針對大陸入境國人做監測，體溫超過37.3以上或有症狀，就要做入境採檢，除了驗有沒有確診，同時也可以監測病毒株變化情況。

根據目前變異株侵台情況，洪子仁坦言，現在主要還是BA.5，其次是BA.2.75、BQ.1和XBB，目前還沒看到大陸流行的BF.7有大舉攻進台灣的跡象，但還是需要持續監測大陸入境者確診是什麼病毒株。

除了監測變異株之外，還有另一大重點是連世界衛生組織都相當關心的，就是這次大陸疫情爆發，會不會像過去英國大流行後，產生新的變異株Alpha或當時印度產生Delta。

洪子仁說，日本有開放大陸人旅遊，但台灣還沒開放大陸人進入，有航點、人數和對象的限制，目前能入境的只有本國人，入境佔比不到5%，所以初步只要加強監測強度就可以，不需要每個人做快篩或PCR，只要提高採檢標準，體溫偏高、有症狀者加強邊境採檢。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
義務役延長！高三生1差距同班2樣情　這群人成「末代爽兵」
台南Josh首曝「前妻家暴」細節　反思險落淚：是不是因為我
紫紅色一塊！　10天雨量預測圖曝
今晨6.8℃轉濕！連4天大雨地區曝　一路下到連假

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紫紅色一塊！　10天雨量預測圖曝

中國大解封全球怕爆！專家籲「邊境提高採檢標準」　體溫逾37.3就採

義務役延長！高三生1差距同班2樣情　這群人成「末代爽兵」

來台遇最大挑戰　台大西班牙妹：做人好難！

農曆年前大掃除「6吉日」　4物品快丟！犯5禁忌會衰

役男月領26K多當8個月划算嗎？　他當年時薪僅8元喊：賺爛了

台灣暫不跟進日本篩陸客！名醫籲先做1件事　估高峰提早恐衝5萬例

年度10大最讚AV！星乃莉子靠出道片封神　達人指真正強作是這4支

今晨6.7℃轉濕！連4天大雨地區曝　一路下到連假

「兒子故意考96分」媽媽不懂求解　過來人一句點破背後想法

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

瘋世足模仿罰球射門 超準角度守門員被K.O.

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

貨車尾門橫在半空...孕婦騎士撞上「斷頸」慘死　1屍2命母心碎

聖誕節假裝送女兒禮物 爸竟買電動滿足私欲XD

紫紅色一塊！　10天雨量預測圖曝

中國大解封全球怕爆！專家籲「邊境提高採檢標準」　體溫逾37.3就採

義務役延長！高三生1差距同班2樣情　這群人成「末代爽兵」

來台遇最大挑戰　台大西班牙妹：做人好難！

農曆年前大掃除「6吉日」　4物品快丟！犯5禁忌會衰

役男月領26K多當8個月划算嗎？　他當年時薪僅8元喊：賺爛了

台灣暫不跟進日本篩陸客！名醫籲先做1件事　估高峰提早恐衝5萬例

年度10大最讚AV！星乃莉子靠出道片封神　達人指真正強作是這4支

今晨6.7℃轉濕！連4天大雨地區曝　一路下到連假

「兒子故意考96分」媽媽不懂求解　過來人一句點破背後想法

《營業中》真的剪下去！修杰楷彎腰「細修妹妹瀏海」　王子架式十足

帥房仲渣男！「反骨」艾瑞絲看上親點　一招掏光女友積蓄

義務役拍板恢復1年　白宮：持續協助台灣自我防衛

經典賽中國隊美籍教頭超狂背景曝光　當13年警察還是緝毒特工

正式就職！　民進黨陳靜敏、民眾黨陳琬惠遞補不分區立委

「說出門了其實還在家」星座Top 3！第一名最拖延，沒到最後不想動

中國疫情傳播全球最快　專家估14億人口幾個月內半數染疫

阿富汗「一人抗爭」　女學生獨自在大學門口舉牌要求讀書

紫紅色一塊！　10天雨量預測圖曝

2022年5大運動明星告別體壇　費德勒24年生涯名利雙收優雅落幕

迷上敲腦袋！大汪享受「頭頂按摩」　清脆聲像挑西瓜...奴才媽：手很痠

生活熱門新聞

變天大雨紫爆！圖看濕冷7天

加薪中大獎！元旦4星座「偏財運炸裂」

染完頭髮才知懷孕！她衝醫院「直接人工流產」

乖巧女友劈腿！網見「偷吃對象」也認輸：薪水屌打

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

今晨6.7℃轉濕！連4天大雨地區曝　一路下到連假

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

懶人露營「1晚近1萬」食材寒酸！帳篷、枕頭發霉

專家曝「一張紙」抗寒神招：腳底直接升溫8℃

有種告別是父母不捨孩子的放手

一壞習慣害GG短2公分！泌尿醫：傷身又花錢

兵役恢復1年　當初為何改成4個月

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

變天大雨紫爆！圖看濕冷7天

宋逸民妻一當上師母「這些衣服都不能穿」

台中清水8車連環撞1死3傷

愛滋女無套接客！恩客剛爽完驚知真相

小甜甜質問宋逸民「真相是什麼」：往往是人的問題

即／大樂透1.26億一注獨得　獎落高雄

只有4天！超商咖啡「第2杯0元」爽喝

加薪中大獎！元旦4星座「偏財運炸裂」

阿Ben正式開戰宋逸民！

公園直接「火車便當」她超配合！

染完頭髮才知懷孕！她衝醫院「直接人工流產」

「40億救命金」年前入帳！　土銀一天湧入2萬人申請

乖巧女友劈腿！網見「偷吃對象」也認輸：薪水屌打

更多

最夯影音

更多
弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面