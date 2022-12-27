　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恩恩案報告出爐！監委：侯友宜從未與家屬碰面　案件處理上應有溫度

▲▼監委公布恩恩案調查報告。（圖／記者宋良義攝）

▲監察院公布恩恩案六大缺失，左起監委葉大華、趙永清、蘇麗瓊。（圖／記者宋良義攝）

記者杜冠霖／台北報導

恩恩事件已數月過去，期間歷經音檔吹哨爭議、消防局「模擬」風波等，真相遲遲未能水落石出。監察委員蘇麗瓊等3位監委8月時啟動調查，27日監察院列出新北市府及衛福部六大缺失，監委趙永清指出，恩恩的家屬要求很合理、正當，而自己去問議員時，發現侯友宜從沒跟家屬碰過面，基於朋友立場，會建議侯友宜應該跟家屬見面、好好傾聽關懷。

中和2歲男童恩恩4月染疫逝世，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府按中央指引要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發爭議。

對於責任歸屬，趙永清表示，不管是消防還是衛生單位，第一線工作人員都很努力聯繫，也不斷跟家屬保持聯繫，教導家屬緊急處理狀況，但第一線人員沒有經驗、訓練不足，不知兒童發生病情是很緊急的。

趙永清指出，找不到人當然衛生單位比較需要檢討，但一線人員有沒有窮極各種方法？包含緊急電話、上報長官等，一線緊急處理時沒有危機意識，也不曉得事情會這麼嚴重，這件事後大家也學到教訓，之後就針對兒童有很快的處理方式，責任很難區分誰高誰低。

葉大華表示，比較大的問題是消防跟衛生單位的橫向聯繫上，有一些重複性的問題、而非漏接，打電話找不到人的部分，調閱通聯發現他們都在線上，但有太多大量進線，畢竟當時是社區感染大爆發時，但應該要採取雙軌制，優先派遣救護車、著裝，聯繫衛生單位指定後送醫院，雙方合作。

葉大華指出，歸責特定單位不見得公允，但小細節可發現，若能快速整合、雙軌並進，可以減少這樣的問題發生。

對於媒體提問是否約詢新北市長，趙永清表示，沒有約詢新北市長，他派副市長來，過程當中新北市府有很多地方需要好好檢討，市長必須負總體責任，當然要好好面對，並深自檢討如何避免相關案件，這是他要承擔的。

趙永清指出，過程當中紛紛擾擾，之前也有選舉問題，現在都選後了，相信這份調查報告是有建設性的，恩恩的家屬要求很合理、正當，他質疑時間為何延誤、過程的真相，不管是任何人，發生這件事都有一樣的想法，至於後來的演變、網路上推波助瀾是很遺憾的，很多惡毒、不理性的用詞，希望大家好好思考。

趙永清指出，恩恩真的是做了護衛小天使，因為這是第一例，引起大家關切，因此做了很多改進跟檢討，在措施上也更加周全、照顧到很多小朋友的權利，這是很積極正面性的。

葉大華表示，侯友宜可以對恩恩家屬更有溫度，在金山小編案時，他第一時間親自到受害者家裡寬慰，他作為一個新北市大家長，他應該更有溫度、彌平家屬失去愛子的沈痛心情。

葉大華指出，侯友宜第一時間不夠有溫度，很多的決策處理上，指令可能要更有同理心，這是施政團隊由上到下都應該面對，恩恩爸也是走到後來才要求國賠，越有針鋒相對時，作為大家長應出面調解，不要讓社會輿論被帶風向，甚至對家屬二度傷害、灑鹽巴。

葉大華表示，侯友宜可以再更有溫度，讓家屬知道恩恩案對台灣緊急救護優先權，做了非常好的提醒作用，將來案件的處理上可以更有溫度。

趙永清指出，侯市長也曾痛失愛子，但自己去問議員，說侯友宜從沒跟家屬碰過面，自己過去在基金會跟侯友宜共事過，基於朋友立場，會建議侯友宜應該跟家屬見面、好好傾聽關懷，家屬需要走出傷痛，社會應該給予協助。

▼新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

 ▲▼新北市長侯友宜連任成功，大勝對手超過40萬票。投票結果大致底定後，侯友宜來到開票現場發表勝選感言。（圖／記者湯興漢攝）

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
宋逸民教會爆趕人！《星光》男星反嗆：確定不是自己不來？
快訊／蔡英文見綠委討論兵役延長1年　簡報內容曝光
3人遭虐死過程曝！　她遭電擊凌虐「大小便失禁」
女求職遭迷昏　父母收到「女兒遭掀衣搓胸」影片
小甜甜老公反擊「我們是笨蛋嗎」！　點名控訴者：求神醫治他們
宋逸民爆逼教友「做禮拜要哭出來」！　她揭造假SOP
LIVE／阿Ben開戰宋逸民！戳破教會內幕　五倍券明年傳發兩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

義務役變革牽動替代役制度　月薪同樣2萬320、取消研發與專長役

首次市務會議！謝國樑拋「基隆升格直轄市」　成立專案小組推動

力挺「還稅於民」發現金！　趙少康：軍警優先、募兵加薪50％

快訊／蔡英文見綠委討論兵役延長1年　模組化訓練內容曝光

「中低收入戶每戶發10萬」　國民黨團「還稅於民」兩主張曝光

反對普發1萬！　郭國文3點分析：針對性紓困才能減緩貧富差距

恩恩案報告出爐！監委：侯友宜從未與家屬碰面　案件處理上應有溫度

直擊／義務役4個月→1年　蔡英文今午先與綠委便當會

時隔475天首次受訪　賴士葆批蔡英文「皇帝」：沒收民眾知的權利

國防專業在哪？吳怡農遭抓包瞄準鏡裝反　王鴻薇譏：作秀過頭了

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

義務役變革牽動替代役制度　月薪同樣2萬320、取消研發與專長役

首次市務會議！謝國樑拋「基隆升格直轄市」　成立專案小組推動

力挺「還稅於民」發現金！　趙少康：軍警優先、募兵加薪50％

快訊／蔡英文見綠委討論兵役延長1年　模組化訓練內容曝光

「中低收入戶每戶發10萬」　國民黨團「還稅於民」兩主張曝光

反對普發1萬！　郭國文3點分析：針對性紓困才能減緩貧富差距

恩恩案報告出爐！監委：侯友宜從未與家屬碰面　案件處理上應有溫度

直擊／義務役4個月→1年　蔡英文今午先與綠委便當會

時隔475天首次受訪　賴士葆批蔡英文「皇帝」：沒收民眾知的權利

國防專業在哪？吳怡農遭抓包瞄準鏡裝反　王鴻薇譏：作秀過頭了

義務役變革牽動替代役制度　月薪同樣2萬320、取消研發與專長役

C羅去沙國撈金還能享特權！外媒曝已為他準備好體檢　還可任命主帥

想買腳踏車自己打工、從小讓孩子競爭　川普「狂人」教育養出接班人

首次市務會議！謝國樑拋「基隆升格直轄市」　成立專案小組推動

陸客來勢洶洶！日本怕爆　擬強制要求「入境快篩陰性」

宋逸民教會被打「一星負評」　陷9爭議星教友集體發文…網揪刪留言舉動

毒駕撞死人！彰化男前一天吸安...無照飆速百公里肇禍遭判5年

入住3星級溫泉飯店！他驚見「免洗筷當門栓+小強軍團橫行」嚇慘

大家忙投票...他偷城隍爺金牌「狗兒狂吠也不怕」　逃1個月被逮

俄軍將領聖誕節猝逝！任職坦克工廠代表　普丁原定視察竟巧合取消

政治熱門新聞

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

高虹安離奇發過年紅包過程曝　一查戶頭大發現

高虹安涉貪再爆新招　「過年紅包」也下手

義務役延長1年「操很凶」　訓練項目曝

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

稅收超徵4500億！　綠委槓中央「還財於民」：每人可領近2萬

傳顏寬恒接任副市長？市府回應了

義務役「3年→4個月→1年」　一張圖看懂台灣兵役70年變革

快訊／監察院公布恩恩案六大缺失　衛福部及新北市府各打五十大板

義務役1年訓練方案曝光　二兵薪破2萬

中選會公告　陳靜敏、陳琬惠遞補立委

蔡英文今為兵役延長親上火線！拒訪745天　她曾揭原因

時隔745天不躲了！　他曝「蔡英文受訪兩原因」轟：拿出誠意來

94年次義務役薪資不再只有6000元　確定調升至2萬元以上　

更多熱門

相關新聞

快訊／「恩恩案」遭監察院糾正！　新北市府：全力配合中央步伐調整

快訊／「恩恩案」遭監察院糾正！　新北市府：全力配合中央步伐調整

針對監察院對恩恩案提出對衛福部以及新北市政府糾正內容，新北市政府聲明指出，事由當下第一時間中央立刻進行檢討改進，並改變送醫流程SOP，市府衛生、消防兩機關也全力配合中央腳步隨之調整，對於監察院提出相關意見，市府都會予以尊重。

兵役確定延長1年！　侯友宜：和平穩定政府責無旁貸

兵役確定延長1年！　侯友宜：和平穩定政府責無旁貸

快訊／監察院糾正恩恩案缺失　難對「個人」課以怠失之責

快訊／監察院糾正恩恩案缺失　難對「個人」課以怠失之責

「恩恩案」監察院10:30公佈糾正結果　侯友宜：看到後會清楚說明

「恩恩案」監察院10:30公佈糾正結果　侯友宜：看到後會清楚說明

韋安／侯友宜為什麼能把每件事都做到最好？

韋安／侯友宜為什麼能把每件事都做到最好？

關鍵字：

恩恩案侯友宜新北市府監察院

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

符合這資格　直接領3000元

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面