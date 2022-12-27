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「恩恩案」監院糾正：模擬救災繁忙有失謹慎　新北消防局回應了

▲▼恩恩爸4日正式向法院提告請求國賠1元。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲恩恩爸向法院提告請求國賠1元。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳以昇／新北報導

監察院召開記者會公布「恩恩案」調查結果，糾正衛福部與新北市府，促請檢討相關缺失，也對消防局後續請恩恩爸到局內救災救護指揮中心聽取錄音檔，並安排同仁「模擬」業務繁忙狀態，表達需督促確實檢討改進，對此新北市消防局做出回應，「對於監察院提出的調查報告本局尊重，本局會虛心檢討，積極改善。」

新北市消防局表示，針對27日監察院發布糾正案調查報告，本局尊重並虛心檢討，積極改善；在恩恩案發後，內政部消防署在111年4月17日通報不必確定有接收醫院，立即派遣救護車前往，而後中央流行疫情指揮中心亦分別依序修訂公告及指引措施，遇兒童重症立即派遣救護車前往，本局皆依循相關指引規定辦理。

消防局進一步指出，自111年4月17日至111年12月26日，本局已載送COVID-19確診或疑似確診患者2萬4,300餘人，皆於接獲民眾報案後立即派車。針對重大或社會矚目案件，家屬如有聽取報案相關通話內容需求，本局也站在同理心的立場，在法律允許範圍內極力協助家屬，事發後也讓恩恩爸聽取錄音檔。

新北市是疫情期間最為嚴峻的區域，消防局今年載送COVID-19患者就醫人數超過2萬7,000人，第一線執行人員一直保持著同島一命、齊心抗疫的積極心態，盡最大努力處理，希望社會大眾持續給第一線同仁鼓勵。

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