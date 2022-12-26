半夜把老婆忘在路邊！男開車一人離開　讓她狂走20km求援

▲丈夫上車後就把車開走，留她一人在路邊，不清楚自己身在何處。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國一對夫妻25日凌晨開車上路返回家鄉過新年，但途中因尿急，丈夫與妻子兩人各自下車小便。然而這名人妻上完廁所回到下車地點時才發現，老公早已開車離去，留她一人在路邊上不知所措，只好硬著頭皮走20多公里到警察局求助。男子當時以為老婆早就上車在後座睡覺，直到接到電話才急忙開車回頭接她。

星洲日報報導，55歲男子秉杰25日凌晨3時許，開著自家車載著49歲妻子安娜，從春武里出發要回家過年。路途中，秉杰因尿急把車子停靠路邊下車小便，安娜見狀還提問為何不到加油站上廁所，但因丈夫沒回話，她也接著下車跑到叢林裡上廁所。

只不過當安娜回到下車地點時，秉杰早就開車離開，深夜留她一人在路邊，頓時感到茫然害怕，也不清楚自己身在何處。最後，她硬著頭皮走了20多公里到警察局求助，此時已經是凌晨5點，滿臉疲憊焦慮，請員警幫忙聯繫家人。若聯絡不上家人及丈夫，她還打算把隨身帶著的金項鍊賣掉當旅費。

直到早上8點，才與秉杰取得聯繫，他還以為妻子早就上車在後座睡覺，趕緊開車到警察局找老婆。他向記者透露，會向妻子好好道歉，因為確實把她忘在路邊，內心感到很內疚。

安娜表示，平時老公的話不多、很勤勞，不喜歡和別人出去惹事，但這次真的讓她不知道該說什麼，回家之後會和老公好好談談。

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