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【廣編】太挺原民了 Bar！巨大原民風 Bar BEER 快閃出沒信義誠品

▲▼ bar beer 。（圖 品牌）

圖、文／Bar BEER提供

今年，台灣麒麟「Bar BEER 原民傳智設計罐」CSV(CSV=Creating Shared Value)計畫已經邁 入第三年，從 2020~2022 三年來共集結了全台灣 11 族 13 個部落的原住民族傳智權授權並使用， 其中包含阿美族馬太鞍部落、排灣族佳平部落、噶瑪蘭族、魯凱族達魯瑪克部落、賽夏族、賽德克 族、排灣族望嘉部落、雅美(達悟)族、阿美族梧繞部落、鄒族、太魯閣族、邵族及撒奇萊雅族。

年末將於 2022 年 12 月 27 日(二)~2023 年 1 月 2 日(一) 展覽為期七天，在台北信義誠品戶外南側廣場腹地展出巨大原民罐，現場邀請許多新生代 KOL 一同共襄盛舉，加入 KIRIN LINE 好友， 還可獲得今年新推出的限量 Bar 原民傳智設計罐喔！快跟 Bar BEER 一起環遊台灣原住民族傳統文 化，歡樂迎新年吧！

開展期間現場邀請妮妮、CJ、樂繽紛等多位KOL共襄盛舉三年CSV成果。
此次展覽，展出 13 款大型傳智設計罐，更將每款罐身使用的原住民族標的物集結共同展示，每 款標的物分別代表不同部落的文化歷史故事，台灣麒麟希望藉由此次展覽將三年來攜手合作的 13 個部落故事完整呈現給民眾，除了和民眾溝通原住民族文化保存的重要性與計畫緣由外，也希望讓 民眾能更加了解台灣原住民族文化的多樣性與特殊性，提升民眾對於原住民族文化保護的意識。
台灣麒麟運用自身產品普及的優勢，透過 Bar BEER 罐身設計讓「原住民族傳統智慧創作專用 權」(以下簡稱傳智權)的使用議題更容易被社會大眾接受，提升大眾對原住民族傳統文化智財權的 認識與重視，降低其原住民族文化藝術濫用的可能，也希冀透過授權金幫助各部落改善文化保護和 產業發展問題。

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