跟著Bar BEER來場「原民文化tour」！原民傳智設計罐第3年6款必收

▲Bar BEER的「原民傳智設計罐」今年推行第3年，一口氣推出鄒族、邵族、太魯閣族、雅美（達悟）族、阿美族梧繞部落和撒奇萊雅族共6款。（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

近日，時隔13年的電影阿凡達續集上映，收穫許多網友好評，尤其是片中設定多元族群的語言、生活方式和文化，讓人再次讚嘆「世界觀也太完整了，好酷！」其實電影取材自現實，像是在台灣僅佔2.5%人口的原住民族群，也擁有代代相傳充滿鮮明特色的文化，而且16族各有各的獨特魅力，為了守護及傳承文化，族人們紛紛透過不同方式交流，如網友封為2022神曲的〈可不可以放進去一下下就好〉、歌手阿爆阿仍仍以母語專輯拿下年度最佳專輯獎、話題Youtuber布萊克薛薛以影片分享原住民生活趣事等，都讓原民文化越來越受大眾關注，也因此發現原住民族每一族都有自身專屬的文化、圖紋和代表性物件等，並且不約而同面臨文化保存和傳承困難，也經常發生「文化誤用」情況，對於視傳承推廣文化為使命的原住民族而言，期望透過更多方式讓民眾理解各族的文化內涵，最重要的是，族群之間能更加互相尊重彼此的文化。

而據公部門推行「原住民族傳統智慧創作保護條例（簡稱傳智專用權）」至今，已有不少原民文化像是祭典、習俗、口述歷史、服飾、歌曲和舞蹈等皆登錄在冊、保障文化意涵，民間也出現企業不遺餘力幫助推廣，像是台灣麒麟堅持CSV計畫推出的Bar BEER「原民傳智設計罐」今年已邁入第3年，2020年在啤酒罐身上標記經傳智專用權授權的阿美族馬太鞍部落、排灣族佳平部落、噶瑪蘭族共3款官方LOGO，成為全台首創傳智專用權商業授權的合作案例！2021年的啤酒罐身上出現了排灣族望嘉部落、魯凱族達魯瑪克部落、賽夏族、賽德克族4款，至今年一股作氣推出鄒族、邵族、太魯閣族、雅美（達悟）族、阿美族梧繞部落和撒奇萊雅族共6款，台灣麒麟董事長上田隆史笑說，Bar BEER一直希望品牌能更貼近消費者的心，這也是承襲集團CSV、即關注大自然與人之間互動關係的重要精神，在台灣落實就想到了歷史悠長的原住民族文化，「很開心能支持幫助推廣在地原民文化，也感謝原住民族群願意讓圖騰躍上Bar BEER罐身，更反過來增添麒麟產品的魅力」。

▲台灣麒麟董事長上田隆史對於原住民族願意託付文化成就「Bar BEER」原民傳智設計罐，感到相當榮幸。（圖／記者周宸亘攝）

遵循傳智專用權、積極與原民部落討論並取得同意授權的Bar BEER，也獲得合作原住民族群的認可，鄒族身兼嘉義縣鄒族庫巴特富野社文化發展協會總幹事的鄭雅慧表示，「族人都很正面看待這次合作」！此次在Bar BEER罐身上能看見鄒族男女傳統服飾，從衣服的顏色、材質和佩飾全都有其代表意義，表現出鄒族人的生活、狩獵、祭儀、習俗、禁忌、神話、歷史、家族榮耀等，例如配色以紅、白、黑、藍為主；狩獵則是鄒族男子取得社會尊崇方式，盛裝時便會將獵得的成果如熊皮、山豬牙、珍禽尾羽佩戴於衣物上，顯示其地位等。過去曾發生宗教團體未經同意，便穿著鄒族傳統服飾上街遊行，鄭雅慧說「族人認為族群服飾代表族群，他們穿了等於侵犯我們，對我們很不敬、很不尊重。」然而此次和Bar BEER的合作過程溝通相當順利，「成品完成前一直有滾動式修正」，鄭雅慧認為這次成功的合作，可以讓其他業者明白，「只要是這樣尊重的來往、參考族人的意見，鄒族都很樂意授權，也希望藉此讓更多人認識我們，願意來阿里山鄉鄒族部落走走看看」。

文化誤用的情況也常出現在此次與Bar BEER合作的太魯閣族身上，代表人連美惠受訪時表示，「許多人因不了解會誤以為原住民族都是蛇的文化，太魯閣族的眼睛意象也不是全部都代表祖靈的眼睛」，她認為傳統不能被改變，因此族人皆積極推動傳智專用權，這次讓太魯閣族男女服飾印在Bar BEER罐身，是希望更多人了解太魯閣族的服飾很輕薄、素色乾淨，而且不同地域的族人在服飾的圖紋、款式、紋路、質地上亦會有所差異。常見的是幾何線條與菱形紋為主，平紋織象徵通往的hakaw utux（靈橋／彩虹橋意涵）的道路，菱形紋則是「祖靈的眼睛」，代表祖靈的庇佑，連美惠認為，可以在啤酒罐上清楚看到和別族的差異性。「當大家很認真對待不同族群的圖騰正確使用性，就是尊重的開始！這是部落大家的事情，也是未來我們要做的事情。」

Bar BEER持續為「原民圖騰商品化」以及「企業如何與部落溝通合作」等商業模式，創下令人驚豔的成果。今年首次參與合作的雅美族具有獨特的海洋文化，男女有很明確的分工概念且文化含蓄內斂，蘭嶼部落文化基金會董事長周家暉表示，雖然與企業合作有助於減少文化誤用並有推廣作用，「但不是每個來授權的單位我們都會答應，必須要對雅美族真的了解、尊重我們的文化，像Bar BEER就很有經驗，對族群文化了解也很用心尊重」，雙方花很多時間在討論圖騰使用與形象影片，印在Bar BEER罐身上的是雅美族最具有代表性的傳統圖騰「Matanotatala（船眼）」，刻繪在傳統拼板舟的船首與船尾左右兩側，具有指引船到漁群匯集之處、使船隻平安回航、免除災難、趨吉避凶的功用。周家暉認為此次合作讓部落文化「邁向很大一步！」希望透過Bar BEER行銷，一方面讓大家知道酒跟部落文化非負面連結，也能讓文化被正確引導出來；另一方面透過授權能讓基金會有收入，並將回饋金用作部落推廣文化之用，「對我們、對合作企業來說，都是雙贏」。

三年前，Bar BEER開始「原民傳智設計罐」系列主題，期待透過取得部落同意傳遞正確意涵、支付授權金供部落發展使用，讓民眾能以購買就輕鬆行動應援原民文化傳承保存，在日常小酌中來場原民文化理解tour，但又擔心無法引起大眾共鳴，所幸從籌畫到發售、從3族到6族合作，一路走來伴隨著許多正面聲量，台灣麒麟董事長上田隆史表示，就像日本KIRIN集團以CSV精神協助本土茶酒產業鏈有更多人願意參與，三年的原民傳智設計罐計畫肯定了Bar BEER這段時間對於傳智專用權和原民文化的努力付出，也證明了台灣人對於在地文化的支持。上田隆史分享，自從展開計畫後自己常受邀至各部落的大小活動，原民朋友非常熱情並給予他很多溫暖的回饋，像是第一年合作的部落，族人特別拿出珍藏的設計罐給他看，表示非常有意義捨不得喝掉，讓上田隆史相當感動。

▲台灣麒麟董事長上田隆史因Bar BEER原民傳智設計罐，感受到許多原住民族朋友的熱情，期待雙方往後還能有愉快的合作。（圖／記者周宸亘攝）

今年還能在Bar BEER罐身上看到邵族傳統圖騰Mushadaiash（邵織紋）、阿美族梧繞部落的伐木樂舞及男子服飾配件，和撒奇萊雅族的文化袋，讓許多民眾開心表示，前兩年的「原民傳智設計罐」就相當吸睛，今年擴展成6款當然一定要以行動支持，更有不少網友敲碗，期待集滿16族原民傳智設計罐的一天！不過，上田隆史透露，按照原訂時程「原民傳智設計罐」計畫會先稍做暫停，但原住民族和台灣各地仍有非常多值得保存的特色文化和習俗，台灣麒麟不會停下產品創意推廣的腳步，「未來希望透過我們的力量，讓更多人知道跟了解台灣傳統風俗」，一同朝向與在地共好共榮、永續發展的目標前進。

KIRIN Bar BEER 太挺原民了Bar活動網址

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