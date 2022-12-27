快訊／兵役調整「沒有美方壓力」　蔡英文：任期結束前兵力結構要調整

記者陶本和、陳家祥／台北報導

總統蔡英文27日親自召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會。對於是否有來自美方的壓力一事，她強調，沒有美方壓力，今天方案從2020年就開始的專案，主要作業是國安會跟國防部共同作業，全面性檢討國家的戰力跟現在面臨的情勢跟未來可能的作戰型態，提出來的方案

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



蔡英文在會中宣布，4個月兵役已經沒有辦法因應當前的戰備需求，經過兩年完整評估跟檢討，考量新的兵力需求，從2024年恢復一年的義務役，適用對象是2005年後出生的役男，這是無比困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任。

會後，蔡英文也睽違2年再次接受媒體訪問時，被問及是否有來自美方壓力一事，她說，沒有美方壓力，今天方案從2020年就開始的專案，主要作業是國安會跟國防部共同作業，全面性檢討國家的戰力跟現在面臨的情勢跟未來可能的作戰型態，提出來的方案。

蔡英文說，為何在這時間點，因為已經討論一段時間，應該把方案提出跟社會討論同時，也開始進行下一階段的準備工作跟落實工作，這是一個她任期內非常重要事情，希望在她任期結束前，國家戰力跟兵力結構可以做適當的調整，整體能量更強。

蔡英文表示，這是確實是很困難決定，但有她的責任，必須把國家國防盡可能戰力提升，把能量做到最好最大。