名醫蘇怡寧挨告遺棄！　父控「賺最多卻拒探病母」只盼他回家　

▲婦產科名醫蘇怡寧遭父親指控棄養雙親，高檢署維持不起訴處分。（圖／資料照）

記者劉昌松、蔡怡萍／台北報導

禾馨創辦人、婦產科名醫蘇怡寧身兼網紅、身價逾10億元的企業家，先前卻遭親妹妹告發將她當成人頭，涉嫌逃漏稅，調查後以罪嫌不足不起訴；而與家人鬧不和還不只一樁，蘇怡寧去年底遭親父怒告棄養雙親，蘇父指兒子多年來未探視重病老媽，向檢察官控告他棄養，地檢署仍處分不起訴後，蘇父向高檢署提起再議，近日高檢署認為全案調查已完備，予以駁回。

知名婦產科醫師蘇怡寧，創立禾馨診所及慧智基因公司，從名醫、網紅，搖身一變成為身價逾10億元的企業家，卻因家族糾紛屢屢躍上新聞版面，曾遭親妹妹告發，把她當成人頭，連續2年共開了130萬元的訊聯生技顧問費扣繳憑單，涉嫌逃漏稅，台北地檢署調查發現，其中1份扣繳憑單逾告訴期，另1次的實際顧問費發放情形，也因年久無資料可查，因實情不可考，以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

2021年底，又遭蘇父爆出棄養雙親，蘇父表示蘇怡寧是3名子女中成就最好，但卻與家庭鬧翻，他指出蘇怡寧多年來對生病的媽媽不聞不問，連回來探望一眼都不願意，讓雙親相當失望。

知情人士透露，2019年10月蘇父與兒子針對父親付出的200萬元爭議，簽下和解書，蘇怡寧雖同意與妻子回家看媽媽，父親則收下400萬元，不再堅持要兒子給股權，但多年未看到兒子的蘇母，儘管盼望兒媳早日回家相聚，卻依然苦等不到。蘇父雖希望兒子能回家看看生病的母親，但父子已決裂，恐怕盼也盼不到，蘇父於是在今年1月向地檢署控告蘇怡寧涉及《刑法》遺棄罪，期望能藉此讓兒子回家。

對於控告遺棄罪一事，經檢察官調查，認為蘇父事業有成，退休後仍擁有相當財力，而小兒子與女兒也仍會經常回家陪伴父母，盡孝順之事，認定就算蘇怡寧沒有善盡撫養義務，也尚無經濟問題與生命危險，未涉遺棄，給予不起訴處分；蘇父不服向高檢署聲請再議，高檢署近日認為案件調查已完備，予以駁回，維持不起訴。