　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

名醫蘇怡寧挨告遺棄！　父控「賺最多卻拒探病母」只盼他回家　

蘇怡寧記者會（圖／記者張一中攝）

▲婦產科名醫蘇怡寧遭父親指控棄養雙親，高檢署維持不起訴處分。（圖／資料照）

記者劉昌松、蔡怡萍／台北報導

禾馨創辦人、婦產科名醫蘇怡寧身兼網紅、身價逾10億元的企業家，先前卻遭親妹妹告發將她當成人頭，涉嫌逃漏稅，調查後以罪嫌不足不起訴；而與家人鬧不和還不只一樁，蘇怡寧去年底遭親父怒告棄養雙親，蘇父指兒子多年來未探視重病老媽，向檢察官控告他棄養，地檢署仍處分不起訴後，蘇父向高檢署提起再議，近日高檢署認為全案調查已完備，予以駁回。

知名婦產科醫師蘇怡寧，創立禾馨診所及慧智基因公司，從名醫、網紅，搖身一變成為身價逾10億元的企業家，卻因家族糾紛屢屢躍上新聞版面，曾遭親妹妹告發，把她當成人頭，連續2年共開了130萬元的訊聯生技顧問費扣繳憑單，涉嫌逃漏稅，台北地檢署調查發現，其中1份扣繳憑單逾告訴期，另1次的實際顧問費發放情形，也因年久無資料可查，因實情不可考，以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

2021年底，又遭蘇父爆出棄養雙親，蘇父表示蘇怡寧是3名子女中成就最好，但卻與家庭鬧翻，他指出蘇怡寧多年來對生病的媽媽不聞不問，連回來探望一眼都不願意，讓雙親相當失望。

知情人士透露，2019年10月蘇父與兒子針對父親付出的200萬元爭議，簽下和解書，蘇怡寧雖同意與妻子回家看媽媽，父親則收下400萬元，不再堅持要兒子給股權，但多年未看到兒子的蘇母，儘管盼望兒媳早日回家相聚，卻依然苦等不到。蘇父雖希望兒子能回家看看生病的母親，但父子已決裂，恐怕盼也盼不到，蘇父於是在今年1月向地檢署控告蘇怡寧涉及《刑法》遺棄罪，期望能藉此讓兒子回家。

對於控告遺棄罪一事，經檢察官調查，認為蘇父事業有成，退休後仍擁有相當財力，而小兒子與女兒也仍會經常回家陪伴父母，盡孝順之事，認定就算蘇怡寧沒有善盡撫養義務，也尚無經濟問題與生命危險，未涉遺棄，給予不起訴處分；蘇父不服向高檢署聲請再議，高檢署近日認為案件調查已完備，予以駁回，維持不起訴。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
變貴了！　台灣HONDA「CR-V、HR-V、Fit」都漲價
快訊／3連霸奧運金牌！　陸選手被驗出禁藥
稀有「天馬神獸」現身！　研究員嗨：真的四不像
台人最愛Google「這2字」！　月搜尋988萬次
LIVE／寒流急凍冷到明年！林飛帆轟黃偉哲鄉愿　郭再欽對幹退
要尪「戴套性侵」烏克蘭女！　俄魔鬼人妻下場慘了
快訊／遭林飛帆轟「集體鄉愿」　黃偉哲回應了
柯文哲打包收拾辦公室！　留下「蔡英文這本書」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他獨押阿根廷中3.6萬...彩券被偷走　賊兌獎被逮硬拗「我買的」

疑電線走火！香火鼎盛包公廟暗夜大火　鄉民盼重建

金門縣府前恐怖車禍！汽車撞飛機車畫面曝　母遭撞暈...女兒嚇哭

還是朋友？違停見警「丟包毒品」車上3男女猛互推　下場全慘了

被嫌「太短」3刀刺死賣淫女　逃22年因1根菸頭落網...惡男起訴

鐵道局女官員遭強拍裸照！女特助撂黑幫逼放水　二審加重判賠3百萬

快訊／新莊街友凍死菜園！里長前晚才通報...公部門錯失救援機會

台南議長選舉傳恐嚇！議員遭逼「投自己或缺席」　阻他支持郭信良

瑞芳陰陽海驚見無名屍！手指只剩白骨　警靠大數據分析助死者返家

名醫蘇怡寧挨告遺棄！　父控「賺最多卻拒探病母」只盼他回家　

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

阿妹現身籃網隊球場

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

他獨押阿根廷中3.6萬...彩券被偷走　賊兌獎被逮硬拗「我買的」

疑電線走火！香火鼎盛包公廟暗夜大火　鄉民盼重建

金門縣府前恐怖車禍！汽車撞飛機車畫面曝　母遭撞暈...女兒嚇哭

還是朋友？違停見警「丟包毒品」車上3男女猛互推　下場全慘了

被嫌「太短」3刀刺死賣淫女　逃22年因1根菸頭落網...惡男起訴

鐵道局女官員遭強拍裸照！女特助撂黑幫逼放水　二審加重判賠3百萬

快訊／新莊街友凍死菜園！里長前晚才通報...公部門錯失救援機會

台南議長選舉傳恐嚇！議員遭逼「投自己或缺席」　阻他支持郭信良

瑞芳陰陽海驚見無名屍！手指只剩白骨　警靠大數據分析助死者返家

名醫蘇怡寧挨告遺棄！　父控「賺最多卻拒探病母」只盼他回家　

退休日子太無聊？　中高齡人力創造退休後「第2曲線」

醫師自爆打「干擾素」出奇效！　接診逾4000病人未感染新冠

他獨押阿根廷中3.6萬...彩券被偷走　賊兌獎被逮硬拗「我買的」

盤點6間五星飯店 ！開箱全台唯一無邊際泳池　絕美山景房賞無盡雲海

家事移工1／1起可在雇主家自主防疫　快篩陰可工作

楊祐寧現身《營業中》攝影機都拍他！　鬼鬼心花怒放：炎亞綸不帥了

示警大陸第四針「務必換疫苗」　曾光：不能再用滅活疫苗了

疑電線走火！香火鼎盛包公廟暗夜大火　鄉民盼重建

拍攝者不救！4歲童亂爬「卡娃娃機洞口」痛哭　爸媽看到笑瘋

金門縣府前恐怖車禍！汽車撞飛機車畫面曝　母遭撞暈...女兒嚇哭

社會熱門新聞

新竹吐血亡媽留獨子逆轉　「清寒證明」超意外

吳怡農拜會里長遇車禍　跪地護人畫面曝

即／苗栗機車碰撞連結板車　騎士上身遭輾碎慘死

三重男偷200萬被7人圍毆　頭重創慘死

台南經發局長涉貪　超狂背景起底

OL稱被逼與人夫同事外遇　1原因慘輸

陳凱凌涉貪羈押　坦承收錢接受性招待

毛豆吃過的再上桌　涓豆腐出大包急下架

情敵穿內褲躺前妻家　醋男殺紅眼吊門把勒死他

人夫傳裸照！小三纏綿嬌喊：今天用的很開心

人夫愛「喝茶吃魚」　慘被淨身出戶

蘇怡寧遭控逃漏稅　親妹檢舉被當顧問人頭

加油站員工勸阻不要抽菸　竟慘遭車主一頓痛毆

「10公尺巨石」壓爛濟公廟　廟公驚恐爬出瓦礫堆

更多熱門

相關新聞

蘇怡寧遭控逃漏稅　親妹檢舉被當顧問人頭

蘇怡寧遭控逃漏稅　親妹檢舉被當顧問人頭

知名婦產科醫師蘇怡寧遭親妹妹告發，把她當成人頭，連續2年共開了130萬元的訊聯生技顧問費扣繳憑單，涉嫌逃漏稅，檢察官先前調查時，以事件發生在16、17年前，已無相關資料可查證等理由，將全案處分不起訴，但高檢署認為其中仍有疑點待查而發回，台北地檢署22日再度指揮調查局約談蘇怡寧夫妻到案，偵訊後請回。

「聯新國際醫院」8.5億便宜賣　買方疑是自家人

「聯新國際醫院」8.5億便宜賣　買方疑是自家人

京城四大名醫之子施小墨病逝 曾創6個證型施治應對癌症領域

京城四大名醫之子施小墨病逝 曾創6個證型施治應對癌症領域

嘉義獼猴緊幼犬狗遊蕩　幫洗澡餵食超有愛

嘉義獼猴緊幼犬狗遊蕩　幫洗澡餵食超有愛

懷孕38周「寶寶破3.4kg」該催生！婆婆1句...醫傻眼

懷孕38周「寶寶破3.4kg」該催生！婆婆1句...醫傻眼

關鍵字：

棄養婦產科名醫蘇怡寧不起訴禾馨

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

詹雅雯突宣布「離開台灣」！

C羅變簽7年約　總價將破456億台幣

冷成凍番薯！2地明日恐爆「6°C急凍低溫」

有洋蔥！300組搶低價房　和尚屋主減價只賣他

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友崩潰：才23歲

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面