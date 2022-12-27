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社會 社會焦點 保障人權

花蓮男偷機車騎35公里躲查緝　警只花25分鐘破案

▲男子於花蓮市區竊得機車後一路逃逸35公里躲避查緝。（圖／鳯林警分局提供，下同）

男子於花蓮市區竊得機車後一路逃逸35公里躲避查緝。（圖／鳯林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮1男子日前於市區偷了1輛機車，立刻騎所竊機車逃離現場，一路南下35公里，將機車停放於當地賣場附近，殊不知行蹤早已被警方鎖定，員警循線追捕，埋伏在機車附近，待行竊男子出現，立即上前圍捕歸案。

▲男子於花蓮市區竊得機車後一路逃逸35公里躲避查緝。（圖／鳯林警分局提供，下同）

男子將所竊機車停放於賣場附近，不知行蹤全被鎖定。

花蓮鳳林分局鳳林派出所日前接獲警大同學花蓮分局軒轅派出所來電表示，軒轅所轄區當日上午發生機車竊案，經啟動鷹眼調查，鎖定竊嫌自花蓮市東大門夜市附近竊得機車後一路南下，橫跨35公里的距離，落腳來到鳳林地區，請協助查緝。

▲男子於花蓮市區竊得機車後一路逃逸35公里躲避查緝。（圖／鳯林警分局提供，下同）

員警於附近埋伏待男子出現取車立刻上前圍捕，並依竊盜罪移送法辦。

鳯林派出所所長立即分配任務，指派同仁調閱路口監視器，鎖定竊嫌後續行蹤，並與副所長繞俊生在竊嫌最後出沒處搜尋，發現失竊車輛停放在知名賣場附近，只是不見竊嫌身影，所長親自帶隊以優勢警力於該車附近埋伏，最終竊嫌返回現場牽車，員警一擁而上將男子圍捕歸案。

▲男子於花蓮市區竊得機車後一路逃逸35公里躲避查緝。（圖／鳯林警分局提供，下同）

據警方初步調查，男子為26歲呂姓男子，現場人贓俱獲，已依刑法竊盜罪移送法辦。

花蓮警方表示，本案能迅速破案全係各分局各所保持良好橫向聯繫，兩位所長從聯繫到偵破案件費時不到25分鐘，進度神速，殊為難得。
 

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