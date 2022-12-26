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社會 社會焦點 保障人權

國4驚悚機車撞休旅！竟是2移工騎車逆向狂飆　後座女腦出血重傷

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲國4昨晚傳出驚悚車禍，竟是2名移工逆向騎上國道，還在內側車道與一台休旅車發生碰撞。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

國道4號東向9.2k昨（25）日發生一起嚴重事故，一輛機車闖入國道與休旅車發生嚴重碰撞，導致現場一名女子重傷昏迷倒臥在車道上。經警方調查後發現，為一名吳姓外籍男移工載著另名移工女性「逆向上國道」，還在內側車道撞上休旅車，機車乘客女移工重傷，休旅車駕駛林女則是車輛車頭嚴重受損。重傷女移工被送往沙鹿童綜合醫院，昏迷指數7，全身多處骨折，目前在加護病房治療觀察中。

事發在聖誕節當天20時17分，國道警察第三大隊獲報在國道4號神岡段發生車禍，現場為一部自小客車跟機車碰撞，2人受傷，事故現場滿地碎片，一名外籍女性倒臥昏迷在中外車道，地上留下滿地鮮血，路肩則有一名外籍男性在行走。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 事故現場留下大量碎片殘骸，可見事故當時撞擊力大之大。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

警方調查後確認騎士為31歲吳姓外籍男移工，女子則是外籍移工，但身分仍待查詢，兩人分別被送往光田醫院與沙鹿童綜合醫院。遭撞的是一名40歲林女，當時駕駛休旅車行駛在內線車道。

▲事發當下外籍女子倒臥在中外車道昏迷，地上留下滿地鮮血。（圖／翻攝記者爆料網）

沙鹿童綜合醫院指出，該名外籍女子在20時49分由救護車送抵醫院，昏迷指數7、腦出血、右後腹腔脾下氣腫、腹股溝血腫，並且全身多處骨折，目前人在加護病房治療中。

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