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社會 社會焦點 保障人權

才闖北檢頂樓掛民進黨旗　他又因「咬傷人」遭起訴

▲▼男子田山盛國到國家通訊傳播委員會議NCC噴漆，抗議不准中天新聞台換照 。（圖／記者黃哲民攝）

▲田山盛國因咬傷放言傳媒的員工遭起訴傷害罪。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

男子田山盛國多次為了表達政治訴求，使出激烈手段，成為檢警偵辦對象，今年9月間，他因為不滿媒體人周玉蔻指慈濟是中共同路人，闖入「放言傳媒」，與工作人員發生爭執，衝突中咬傷工作人員，還拿保溫瓶毆打對方，檢察官27日依傷害罪嫌起訴田山盛國，至於他日前闖進台北地檢署懸掛民進黨旗案，正由檢方偵辦中。

田山盛國在2020年11月間，就曾因為不滿國家通訊傳播委員會(NCC)駁回中天新聞台換照申請，打電話到台大新聞研究所，揚言對擔任NCC委員的教授不利，還親自跑到NCC大樓扯下旗幟並噴上綠漆抗議，被依恐嚇公眾罪判刑2月、易科罰金6萬元，另依毀損他人物品罪判罰金2000元、得易服勞役2天確定。

▲▼台北地檢署頂樓????桿 。（圖／讀者提供）

▲北檢正另案偵辦田山盛國闖入頂樓懸掛民進黨旗案 。（資料照／讀者提供）

田山盛國當時聽到自己被判決結果後，仍大表不滿，他覺得NCC利用國家資源和權力，壓抑人民表達不滿意見，「他們已經太過不公正，NCC的旗子應該改成民進黨黨旗」。

2022年9月間，田山盛國又因為不滿媒體人周玉蔻在節目中討論新冠疫苗時，指慈濟是中共同路人，在12日下午闖進周玉蔻工作的放言傳媒要求找周玉蔻理論，1名傅姓員工上前勸阻，反遭田山盛國咬傷，還被田山盛國拿著自備的保溫瓶痛擊後腦勺。

9月14日上午，田山盛國為了同件事情，跑到周玉蔻主持節目的寶島聯播網，在垃圾桶上放置1個紙盒，民眾覺得有異報警，一度傳出遭人放置炸彈，後來田山盛國在《不演了新聞台》粉絲專業下留言，「我一早在周老妖的寶島聯播網門口放了一個驚喜」，後來證實盒子裡面放的是慈濟月餅。

▲▼警方在寶島聯播網的1樓垃圾桶發現一個過期禮盒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲田山盛國在寶島聯播網外放置月餅禮盒，一度引起是炸彈的恐慌。（資料照／記者邱中岳翻攝）

咬人案和月餅案接連進入北檢偵辦中，其中被田山盛國和被他打傷的員工調解不成，因此先被依傷害罪起訴，至於臭酸月餅案，以及田山勝國在12月16日，闖入北檢懸掛民進黨旗，涉嫌無故侵入住宅等罪嫌部分，另案偵辦中。

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