　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還稅於民一定會發錢？　黃暐瀚曝民進黨的求生之道

▲新台幣，鈔票，錢幣。（圖／路透社）

▲「還稅於民」呼聲四起。（圖／路透社）

記者皮心瑀／台北報導

財信傳媒董事長謝金河日前表示，政府今年稅收已超徵4500億元，引來各界關注，民進黨立委們則陸續喊話中央還稅於民，英系更要求發放現金1萬元。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，距離總統大選只剩13個月，綠營要救選情一定要吃特效藥，所以會想拚看看，「不一定對，我的看法是87％不能再高，一定會發錢」。

今年預估稅收超徵4500億元，跨派系民進黨立委26日紛紛提出全民共享經濟果實的相關主張，民進黨英系立委陳明文、羅致政、王美惠、蔡易餘、莊瑞雄、蘇治芬、管碧玲、邱泰源、劉櫂豪、江永昌等人下午透過臉書發布串連文字，建請行政院全面規劃，在財政負擔許可狀態之下，全民發放現金1萬元。

除此之外，湧言會立委開記者會盼全民共享經濟成果，讓大家過個好年，多名正國會、新系立委27日也共同舉行記者會，響應普發現金主張。

黃暐瀚在《嗆新聞》說，陳明文有代表性，他是大咖立委，又是英系掌門人，代表蔡英文的意志，而過去反對發現金的民進黨，現在就說時空背景不同，這是他們的生存之道，而且距離總統大選只剩13個月，一定要吃特效藥，所以拚看看。

黃暐瀚表示，「我的看法是87％不能再高，一定會發錢」，今年稅收超徵，要還稅就直接發錢，好處之一就是民眾會開心，一開心就忘記討厭你，那在這些議題上，國民黨準備怎麼辦？

另外，針對蘇貞昌指示研議，黃暐瀚分析，代表真的可能會發，而且是蘇貞昌指示，所以他是要繼續當行政院長的可能性也高。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效
進宋逸民教會2年！阿Ben崩潰認「落入狼窩」被暗算　
男星被抓包「偷看巨胸妹走光」！　IG私照被神出
快訊／恩恩案悲劇　監察院公布「六大缺失」
酒駕男不繳2萬罰金！　「祖產全被查封」嚇壞
義務役「3年→4個月→1年」　一張圖看懂兵役70年變革
陸遊客解封最想去「這3國」！　機票搜索量飆7倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兵役確定延長1年！　侯友宜：和平穩定政府責無旁貸

監委：恩恩案憾事發生保護許多兒童生命　權責單位應給受創家屬支持

蔡英文拍板兵役延長！　王鴻薇嘆兵兇戰危：別把責任推給年輕役男

曾俊傑投靠綠營奪副議長　「恐遭報復性質詢」陳其邁1原因老神在在

快訊／監察院公布恩恩案缺失　難對「個人」課以怠失之責

快訊／監察院公布恩恩案六大缺失　衛福部「措施以成人思維考量」

快訊／跨派系綠委齊籲春節前「普發1萬現金」　「讓民眾安心好過年」

殷瑋任市政顧問「黨內傳雜音」　蔣萬安：借重中央、地方經驗

藍控疫苗受害審議沒下文　綠還原實際數字

時隔745天不躲了！　他曝「蔡英文受訪兩原因」轟：拿出誠意來

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

觀籃球賽見稱職防守弟 舉雙手炙熱眼神盯敵人

兵役確定延長1年！　侯友宜：和平穩定政府責無旁貸

監委：恩恩案憾事發生保護許多兒童生命　權責單位應給受創家屬支持

蔡英文拍板兵役延長！　王鴻薇嘆兵兇戰危：別把責任推給年輕役男

曾俊傑投靠綠營奪副議長　「恐遭報復性質詢」陳其邁1原因老神在在

快訊／監察院公布恩恩案缺失　難對「個人」課以怠失之責

快訊／監察院公布恩恩案六大缺失　衛福部「措施以成人思維考量」

快訊／跨派系綠委齊籲春節前「普發1萬現金」　「讓民眾安心好過年」

殷瑋任市政顧問「黨內傳雜音」　蔣萬安：借重中央、地方經驗

藍控疫苗受害審議沒下文　綠還原實際數字

時隔745天不躲了！　他曝「蔡英文受訪兩原因」轟：拿出誠意來

超商買飲料驚見瓶身被寫一串「神秘數字」！　釣出店員現身解答

快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效

兵役確定延長1年！　侯友宜：和平穩定政府責無旁貸

回歸婚宴本業！晶宴會館港點吃到飽服務12月起全部退場

小甜甜FB暗諷「有問題的是人」！　退宋逸民教會悲嘆：水逆還在逆嗎

慶祝新年！日本蘋果祭促銷活動　送7400元禮品卡

輕熟女洗澡驚見手機伸入鐵窗　他辯「尿急路邊解放」不起訴原因曝

監委：恩恩案憾事發生保護許多兒童生命　權責單位應給受創家屬支持

先收下！　超商「美式、拿鐵買1送1」限定4天搶喝

1人領錢被逮同夥秒拔腿落跑　「埋伏銀行」鷹眼新竹警逮3車手

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

政治熱門新聞

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

高虹安離奇發過年紅包過程曝　一查戶頭大發現

義務役延長1年「操很凶」　訓練項目曝

高虹安涉貪再爆新招　「過年紅包」也下手

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

稅收超徵4500億！　綠委槓中央「還財於民」：每人可領近2萬

義務役1年訓練方案曝光　二兵薪破2萬

傳顏寬恒接任副市長？市府回應了

中選會公告　陳靜敏、陳琬惠遞補立委

義務役「3年→4個月→1年」　一張圖看懂台灣兵役70年變革

蔡英文今為兵役延長親上火線！拒訪745天　她曾揭原因

快訊／監察院公布恩恩案六大缺失　衛福部「措施以成人思維考量」

94年次義務役薪資不再只有6000元　確定調升至2萬元以上　

破「神龍Z9」3助理心防　高虹安可能再遭強制處分

更多熱門

相關新聞

跨派系綠委挺普發現金1萬元　黨內有異音

跨派系綠委挺普發現金1萬元　黨內有異音

財政部預估今年超徵稅收將達到4500億元，民進黨英系立委26日串連呼籲，建請行政院規劃全民發放現金1萬元，湧言會立委則開記者會盼全民共享經濟成果，讓大家過個好年，多名正國會、新系立委明天將共同舉行記者會，響應普發現金主張；不過，仍有新系立委郭國文表示不同意見指，與其普發現金，應該針對性紓困，善用政策工具達到財富重分配。

蔡英文明拍板役期延長　先黨內溝通

蔡英文明拍板役期延長　先黨內溝通

親綠粉專「3類比」博客來事件

親綠粉專「3類比」博客來事件

快訊／英系立委串聯　全民普發現金1萬元

快訊／英系立委串聯　全民普發現金1萬元

他指國安會議非民進黨敗選檢討　批還欠人民「這1事」

他指國安會議非民進黨敗選檢討　批還欠人民「這1事」

關鍵字：

民進黨

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

阿Ben獻百萬退出　認宋逸民教會1問題

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面