▲「還稅於民」呼聲四起。（圖／路透社）

記者皮心瑀／台北報導

財信傳媒董事長謝金河日前表示，政府今年稅收已超徵4500億元，引來各界關注，民進黨立委們則陸續喊話中央還稅於民，英系更要求發放現金1萬元。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，距離總統大選只剩13個月，綠營要救選情一定要吃特效藥，所以會想拚看看，「不一定對，我的看法是87％不能再高，一定會發錢」。

今年預估稅收超徵4500億元，跨派系民進黨立委26日紛紛提出全民共享經濟果實的相關主張，民進黨英系立委陳明文、羅致政、王美惠、蔡易餘、莊瑞雄、蘇治芬、管碧玲、邱泰源、劉櫂豪、江永昌等人下午透過臉書發布串連文字，建請行政院全面規劃，在財政負擔許可狀態之下，全民發放現金1萬元。

除此之外，湧言會立委開記者會盼全民共享經濟成果，讓大家過個好年，多名正國會、新系立委27日也共同舉行記者會，響應普發現金主張。

黃暐瀚在《嗆新聞》說，陳明文有代表性，他是大咖立委，又是英系掌門人，代表蔡英文的意志，而過去反對發現金的民進黨，現在就說時空背景不同，這是他們的生存之道，而且距離總統大選只剩13個月，一定要吃特效藥，所以拚看看。

黃暐瀚表示，「我的看法是87％不能再高，一定會發錢」，今年稅收超徵，要還稅就直接發錢，好處之一就是民眾會開心，一開心就忘記討厭你，那在這些議題上，國民黨準備怎麼辦？

另外，針對蘇貞昌指示研議，黃暐瀚分析，代表真的可能會發，而且是蘇貞昌指示，所以他是要繼續當行政院長的可能性也高。