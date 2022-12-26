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朱立倫稱補選「浪費公帑」　林俊憲諷：蔣介石若知道都自嘆不如！

▲▼立委林俊憲召開桃機採購弊案記者會 「國門不設防？ 桃機行李託運設備竟來自中國國營軍火集團 」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲針對朱立倫稱補選「浪費公帑」，林俊憲諷刺，「連立委席次都能沒收，蔣介石看到朱主席都自嘆不如！」（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨立委林奕華預計將於明年2月才會辭去立委就任台北市副市長，依選罷法規定，立委所剩任期不到1年，該選區立委缺額不用再補選，根據媒體報導，國民黨主席朱立倫對此表示，若林奕華2月才就任也是順理成章，避免再次補選浪費公帑。但民進黨立委林俊憲26就在臉書諷刺，「連立委席次都能沒收，蔣介石看到朱主席都自嘆不如！」

林俊憲指出，朱主席的說詞是不想「浪費公帑」，但前後邏輯根本有問題，他批評，「要不是林亦華先落跑，哪有需要再辦一次補選？」他質疑，這麼大的黨，難道找不出一個能擔任副市長又非現任公職人員的人才？他再痛批，先有王鴻薇後有林奕華，一個佔議員缺落跑選立委、一個故意沒收補選落跑當副市長，以為在玩大風吹啊？他大酸，不用說別人，就講講朱主席的大學長蔣介石，他表示，蔣介石雖然霸著總統大位不放，至少在表面上也不敢亂搞國會，因為那是蔣介石合法性的來源，萬年國大和立委有缺額還知道要辦補選，蔣介石要是地下有知，看到民主化後朱主席還敢這麼藐視國會，憑一己之見決定選民需不需要立委，恐怕也會自嘆不如吧。

林俊憲表示，少一席立委，對有100多席的國會本身而言不會有太大影響，真正影響的是那個選區裡的每一個選民，他們的需要沒有人幫他們反映。他批評，因為朱主席決定他們不值得一個民意代表，一切都要以國民黨的佈局為優先，「超越民主的男人，實在佩服！」

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