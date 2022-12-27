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車庫大門出來就是河！一票人笑翻「台版威尼斯」　知情者曝原因

▲▼驚見「台灣威尼斯」！小溪流過住家門口 知情者曝這原因。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲我家門前有小溪，他目擊傻眼「怎麼車怎麼出來」，知情者曝內幕。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友日前在桃園市中壢區目擊一幕奇景，照片中央是一棟房子的車庫，但車庫大門竟緊緊貼著一條寬大的溪流，鐵捲門上還寫著「車庫，請勿停車」，讓他看了相當疑惑，好奇屋主究竟要如何開車回家，貼文一出引發網友熱議，也釣出當地人解釋真相。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，拍攝地點在桃園市中壢區幸福街，照片可以看見一條相當寬大的溪流，原PO站在其中一側的溪岸上拍攝，另一側則是民宅的停車場出入口，鐵捲門上還寫著「車庫，請勿停車」，讓他看了相當疑惑，為什麼停車場大門，會直接緊貼小溪。

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▲▼驚見「台灣威尼斯」！小溪流過住家門口 知情者曝這原因。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲▼驚見「台灣威尼斯」！小溪流過住家門口 知情者曝這原因。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲網友反應。（圖／翻攝自路上觀察學院）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「台灣威尼斯你懂不懂，只是他該改成船庫，不是車庫」、「那個鐵門會放倒，然後往前延伸，車子就可以開出來了」、「鐵門打開時橋才會出現，附近好像有小船經過」、「水陸兩用的，水滿就可以出門了」、「威尼斯有沒有聽過，等水位上來後，車就可以出來了」。

也有人說「以前有橋可以出入，後來整治那邊，橋就拆了」、「以前有一個橋樑通道對面馬路，後來不知道為什麼就拆掉了」。根據《三立新聞》報導，一名當地居民透露，多年前該處有一座違規便橋，因為經常有人在上面停車，住戶才會在車庫外寫著6個紅字，後來政府整治河川，才把便橋拆除。

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