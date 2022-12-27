加薪中大獎！元旦4星座「偏財運炸裂」　摩羯走路都能撿到錢





▲艾菲爾點名4星座元旦前後財運強強滾。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

距離2023年倒數5天，塔羅牌老師艾菲爾分享從現在開始，一直到元旦後2周（1/14）偏財運最強的4大星座，不僅打牌手氣超旺，業績有望創新高、加薪機會少不了讓荷包大豐收。第1名摩羯座就連走在路上都能撿到錢、幸運抽到大獎，財神眷顧好運到令人眼紅。請參考太陽與上升星座，上榜的人可以約親友買彩券碰碰運氣。

第4名：天蠍座

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元旦前後木星進入天蠍的健康宮，使你正能量爆棚！身心上的健康平衡更提升運氣，若有朋友邀約打牌、打麻將別拒絕，手氣正旺的你有機會替自已贏筆小錢。另外，也可以買張彩券試試，很容易喜獲小獎，就連搶紅包都能順利搶到最多錢的那包。雖然不至於有一夜暴富的好財運，但接二連三天降偏財足以讓你身心愉悅、旁人看了羨慕。

第3名：巨蟹座

受到木星進入官祿宮影響，在事業上將有一股強大助力。元旦前後你從長輩、長官、貴人中將獲得零用錢或紅包，這段期間有任何公司聚會、長輩邀約及家族聚會不要拒絕。事業上有機會獲得異性晚輩對你神救援，業績屢創新高，可能在本月拔得頭籌，單身者也會有異性晚輩對你產生好感，不僅讓你聲名大噪，更有機會加薪、爽領獎金等想不到的好財運。

▲上榜的星座千萬要把握這波偏財好運。（示意圖／本報資料照）

第2名：牡羊座

元旦前後大吉星在牡羊的命宮，會有種生命重新開始、遲滯的運氣終於流暢的感覺，財運重新為你敞開大門，曾向你借錢的人也會趁著新年開始前盡快還錢，讓你手頭瞬間寬裕不少。趁著財運漸開之時建議不要浪費，趕緊買張彩券、多參加抽獎，過去總覺得中獎輪不到自己，這一波務必把握，你將得到幸運女神的眷顧。



第1名：摩羯座

元旦前後受到太陽進入摩羯的影響，想不旺都難！受到財神眷顧，就連走在路上都會撿到錢，過去參加的抽獎活動也都幸運中獎，部分摩羯則有望在公司尾牙奪得大獎，可說是運氣最好、讓人看得最眼紅的星座之一。2023年初是偏財滿滿的時機，千萬別錯過。