議長選舉跑票連環爆　國民黨：花蓮、基隆、台南明召開考紀會開鍘

▲花蓮縣議長張峻退出國民黨。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

地方議會正、副議長昨日全面改選，國民黨因多人跑票，讓民進黨在歷年議長選舉上獲得最多席位，民進黨更拿下基隆市，台南市議長，原國民黨籍的高雄市議員曾俊傑陣前倒戈，與民進黨市議員康裕成贏得高雄市正副議長寶座，另外國民黨籍花蓮議長張峻連任成功，隨即投下震撼彈退黨。國民黨文傳會副主委林家興今（26）日表示，明日花蓮、基隆、台南等地都會陸續召開考紀會，照章處理違紀黨員。

林家興說，有關本次正副議長選舉當中有少數黨員違紀的情況，今天除了高雄市黨部已經召開考紀會開除違紀黨員並送交中央核定外，明日花蓮、基隆、台南等地都會陸續召開考紀會，照章處理違紀黨員，絕對捍衛黨紀與民主精神到底。

新任縣市長、議員、鄉鎮市長等當選人昨首度在假日宣誓就職，同時，地方議會正、副議長也全面改選，國民黨因多人跑票，使得民進黨在議長選舉上拿下最好成績，全台縣市議長部分共有 4 人。

內政部指出，在議長選舉部分，民進黨籍 4 人，國民黨籍 15 人，無黨籍 3 人，男性 17 人，女性 5 人，新任 7 人，連任 15 人；副議長部分，民進黨籍 2 人，國民黨籍 14 人，親民黨籍 1 人，無黨籍 5 人，男性 18 人，女性 4 人，新任 10 人，連任 12 人。