爆乳田慎節「耶誕夜跟他吃火鍋」　無修圖照片曝！本尊嚇：好可怕

▲四叉貓貼出與顏議員的合照。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

記者曾筠淇／綜合報導

實況主「Molly 翎熹」改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」後，以2813票當選嘉義市議員，一舉一動也受外界關注。昨天是耶誕節，網紅四叉貓（劉宇）就貼出他與「顏」議員的合照，透露兩人一起吃海底撈！照片曝光後，也釣出本尊嚇回1句，引發討論。

四叉貓今（26）日凌晨在海底撈火鍋京站店打卡，並標記「Molly 翎熹」。由於昨天是耶誕節，很多人都會和曖昧對象、心儀對象一起度過，因此四叉貓也不禁直呼，「嗚嗚嗚～耶誕節只有女生陪我吃宵（消）夜QQ」。

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▲照片0修圖。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

照片一出，「Molly 翎熹」就在底下留言，「原相機好可怕！」四叉貓則回應，「我都無修直出。」底下不少網友也捧場表示，「不修都很漂亮」、「沒濾鏡還是很漂亮」。不過，這頓消夜其實不只有他們兩人吃，鄭運鵬的知名助理韓璟也在臉書上貼出另個角度的照片，直呼「耶誕節只有Gay跟女生陪我吃宵（消）夜QQ」，並標記兩人。

兩篇貼文都引發討論，不少網友紛紛回應，「羨慕噓」、「我想很多人想代替你去吃消夜」、「巨乳對巨乳」、「流量密碼」、「難得看到四叉貓在美色方面被海放」、「顏議員什麼時候是多毛熊了」、「超級羨慕的啊」、「好大的貓膽啊」、「原來是姓顏的田議員啊」、「我想聽海底撈念顏議員全名」。另外，鄉民女神qn（黃瓊慧）也留言表示「已羨慕」。

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