爆乳田慎節「在議場JoJo立」　粉絲見名牌驚：原來還有英文

▲顏議員名牌曝光。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

記者曾筠淇／綜合報導

實況主「Molly 翎熹」改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」後，以2813票當選嘉義市議員。今（25）日各縣市新任首長宣誓就職，議會正、副議長也選舉進行投票，「顏」議員稍早就貼出一張霸氣照片，引發網友討論。

顏議員在臉書、IG上貼出自己與名牌的合照，直呼「在議場JoJo立的我！」而從名牌可見，上頭確確實實寫著「議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節MOLLY」，因為名字太長，所以字體甚至比「議員」2字還要小。

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除了顏議員本尊發文之外，重要推手「小商人」也貼出同張照片表示，「應觀眾要求，要秀名片+JoJo」。

▲顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

名牌曝光後，就掀起不少網友討論，「我以為英文名字會照翻，是不是太難為名牌了」、「名片超霸氣」、「想看印章」、「這個名牌厲害」、「名字有夠長」、「那個名牌有夠大」、「『議員』比名字大的應該是第一個」、「原來名字除了那麼長的中文外，還有英文」、「這名牌真的是很厲害」。

還有網友直呼，「竟然是布加拉提」、「布姐太帥了」、「穿這樣打架會不方便嗎」、「趕快推動性專區」、「為什麼這麼帥氣」、「我想遷去嘉義了」、「我覺得以後官員面對質詢，會不知道要看哪裡」、「這樣其他議員要怎麼專心」、「不分藍綠的男立委都不知道眼睛要看哪了」、「議員超酷的」。

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