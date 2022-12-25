　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爆乳田慎節「在議場JoJo立」　粉絲見名牌驚：原來還有英文

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

▲顏議員名牌曝光。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

記者曾筠淇／綜合報導

實況主「Molly 翎熹」改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」後，以2813票當選嘉義市議員。今（25）日各縣市新任首長宣誓就職，議會正、副議長也選舉進行投票，「顏」議員稍早就貼出一張霸氣照片，引發網友討論。

顏議員在臉書、IG上貼出自己與名牌的合照，直呼「在議場JoJo立的我！」而從名牌可見，上頭確確實實寫著「議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節MOLLY」，因為名字太長，所以字體甚至比「議員」2字還要小。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了顏議員本尊發文之外，重要推手「小商人」也貼出同張照片表示，「應觀眾要求，要秀名片+JoJo」。

▲▼顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。（圖／翻攝臉書／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

名牌曝光後，就掀起不少網友討論，「我以為英文名字會照翻，是不是太難為名牌了」、「名片超霸氣」、「想看印章」、「這個名牌厲害」、「名字有夠長」、「那個名牌有夠大」、「『議員』比名字大的應該是第一個」、「原來名字除了那麼長的中文外，還有英文」、「這名牌真的是很厲害」。

還有網友直呼，「竟然是布加拉提」、「布姐太帥了」、「穿這樣打架會不方便嗎」、「趕快推動性專區」、「為什麼這麼帥氣」、「我想遷去嘉義了」、「我覺得以後官員面對質詢，會不知道要看哪裡」、「這樣其他議員要怎麼專心」、「不分藍綠的男立委都不知道眼睛要看哪了」、「議員超酷的」。

►►►萬歲牌堅果、沖泡飲、調理包都有！「這1區」抗漲打9折

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
快訊／林智堅消失1個月！　終於發聲了
美國恐怖冰封！　如災難片「明天過後」畫面曝光
害新自強號撞破一個大洞！　女三寶慘了
急凍3.3度！　創今年入冬全台最低溫
寒流發威！　河面急凍現「夢幻蒸氣霧」奇景
選票大烏龍！　這張選票候選人只有1個字
快訊／藍營3人跑票！副議長人選轉投民進黨　全場驚呼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夢幻圖輯！南橫邊坡瀑布凍成「絕美冰柱」　像Elsa公主施了魔法

日韓旅遊一眼辨認台灣人！　鄉民點「外表3特徵」：準確率9成

女三寶慘了！入侵軌道想迴轉害新自強號撞破洞　台鐵要求償76.1萬

寒流發威！河面急凍　鄭明典曝「夢幻蒸氣霧」奇景　　

爆乳田慎節「在議場JoJo立」　粉絲見名牌驚：原來還有英文

爭取午休自主規劃　師大附中學生會提「校內公投」

急凍3.3度「創今年入冬全台最低溫」！回暖時間曝　跨年3地迎雨彈

博客來支付百萬和解！他喊「至少要給300萬」　阿姨1舉動被讚爆

牽孩走斑馬線　站馬路口「無車禮讓」！他怒轟行人地獄：還按喇叭

明轉雨！　連假天氣出爐

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

突凍冷！急收晾外面衣物　硬成「片」母女噴笑疊起

高雄64歲男鐮刀狂砍姪子　警連開15槍「中5槍」斃命

鹿角+羊頭！罕見天馬神獸　陸研究人員嗨翻：是四不像

夢幻圖輯！南橫邊坡瀑布凍成「絕美冰柱」　像Elsa公主施了魔法

日韓旅遊一眼辨認台灣人！　鄉民點「外表3特徵」：準確率9成

女三寶慘了！入侵軌道想迴轉害新自強號撞破洞　台鐵要求償76.1萬

寒流發威！河面急凍　鄭明典曝「夢幻蒸氣霧」奇景　　

爆乳田慎節「在議場JoJo立」　粉絲見名牌驚：原來還有英文

爭取午休自主規劃　師大附中學生會提「校內公投」

急凍3.3度「創今年入冬全台最低溫」！回暖時間曝　跨年3地迎雨彈

博客來支付百萬和解！他喊「至少要給300萬」　阿姨1舉動被讚爆

牽孩走斑馬線　站馬路口「無車禮讓」！他怒轟行人地獄：還按喇叭

明轉雨！　連假天氣出爐

不斷更新／全台議會選舉！各縣市「正、副議長」當選名單一次看

詐團扮家人借裝潢費　汐止警近2月攔8民眾匯款！止損256萬

特斯拉上海廠傳暫時停產　外媒：疫情對營運構成挑戰

軟銀「特大補強」簽前美聯救援王　今年在羅德繳出超殺成績

快訊／林智堅消失1個月！　終於發聲了

9無黨籍+2民眾黨相挺　謝典林、許原龍蟬連彰化正副議長

隔4年奪回議長寶座！康裕成：不會讓高雄市建設預算輕鬆過關

台灣反應兩極！YAMAHA「AUGUR旗艦速克達」國外網友大喊：想要

KARA回歸「奎利」5個失控發言　語出驚人：都搜奎利女神、我胸很有料

大直新商場開幕時間曝光　7大餐飲品牌、3運動場館吸客

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

快訊／聖誕節晨3.3℃創新低！明轉雨　跨年天氣出爐

她花3800幫兒弄髮！表演被排角落氣炸

明轉雨！　連假天氣出爐

和解博客來　清潔阿姨不肯多拿錢

她離婚外遇夫　婆家現世報下場慘

搭捷運看見總隊長巡查！2排勳章驚呆一票人

博客來和解　支付百萬元給清潔婦

俄女來台暴瘦20kg　媽憂「被台灣人欺負」

LINE隱藏版「5款免費貼圖」快載！能直接贈好友

3星座過年前發了　3星座大破財

清潔阿姨：多謝大家，也感謝博客來

爆乳田慎節「在議場JoJo立」　超狂名牌曝

老車實用拒換新　女友酸窮人思維

更多熱門

相關新聞

即／台中議會龍頭出爐！張清照獲40票連任

即／台中議會龍頭出爐！張清照獲40票連任

台中市第四屆市議員當選就職典禮及正副議長選舉今（25）日舉行，國民黨推出現任議長張清照、副議長顏莉敏，對決民進黨派出的曾朝榮、陳淑華。最終議長寶座由張清照拿下40票成功連任，綠營的曾朝榮拿下全數席次的24票，時力吳佩芸投給自己，拿下1票。

先禮後兵？「蔣師」王世堅送蔣萬安愛心

先禮後兵？「蔣師」王世堅送蔣萬安愛心

即／嘉市議長選舉前1小時　民進黨議員宣布退黨

即／嘉市議長選舉前1小時　民進黨議員宣布退黨

「讓每一個人在台北實見自我」！　蔣萬安今就任台北市長

「讓每一個人在台北實見自我」！　蔣萬安今就任台北市長

田慎節籲捐血「南半球掉出來了」

田慎節籲捐血「南半球掉出來了」

關鍵字：

田慎節顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節議員

讀者迴響

熱門新聞

孫生聖誕節開罵Wendy：在外跟別人做愛

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

女星演唱會3小時前宣布取消！歌迷氣炸

本土劇男星「進到假貨」直播爆哭道歉

露營山崩增至31死　包括11名兒童

鄰居「中邪式慘叫」30天　房東吐真相

徐小可夫妻也退出宋逸民教會！曝親身經歷

快訊／聖誕節晨3.3℃創新低！明轉雨　跨年天氣出爐

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

鄧紫棋現身台上　當場打斷五月天...團員傻：好難控制

房貸扛20年！「夫妻不生孩」曝年薪：很少吵架

小倆口想信貸買房　「雙薪11萬↑」遭勸退

她花3800幫兒弄髮！表演被排角落氣炸

嘲笑姆巴佩　世足冠軍門神恐遭母隊開除

老公逆風挺教會！小甜甜經紀人發聲了

更多

最夯影音

更多
嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援
喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面