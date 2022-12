全美增至30死！　紐約水牛城「災難冰封」影片曝

記者張靖榕/綜合外電報導

美國多地受冬季風暴侵襲,紐約水牛城大量車輛被困在雪中,數以萬計的家庭受停電影響,死亡人數持續上升,截至美東時間聖誕節當天,已至少7人死亡,全美更計有約30人死亡。社群網站上出現大量水牛城遭到冰封的影片,有民眾更因為積雪堆積在家門口,外門結凍,推也推不開。

▲▼美國紐約州水牛城地區24日,一間伊利湖畔旁的餐廳被冰封。(圖/路透)

美媒NBC,全美目前已知因冬季風暴死亡的人數增加至至少30人;CNN則紀錄共26人死亡。

路透社報導,死亡案例多數集中在紐約州西部的水牛城以及伊利湖周圍,主要因為冷空氣遇到大面積未結冰的水面,獲得水蒸氣和熱能後,在湖岸形成降水(雪)現象,此種「大湖效應」(lake-effect)在美國五大湖岸最為明顯,而水牛城就在其中一個名為伊利湖的湖岸。

Downtown Buffalo update-the blizzard is back pic.twitter.com/eilO3CQpZ2 — BuffaloWeather (@weather_buffalo) December 25, 2022

NEW VIDEO: Snow drifts are reaching the height of SUVs in the Buffalo area as this historic blizzard gradually winds down. Some cars have been abandoned in the middle of roads during the height of the lake-effect snowstorm. #NYwx #snow pic.twitter.com/0v90aofgsX — WeatherNation (@WeatherNation) December 25, 2022

水牛城在聖誕節當天已增加至7人死亡,水牛城警局在網上發文請求「擁有雪地車輛且願意幫助」的民眾,撥打熱線協助警方進行搜救任務,希望能盡快找到更多可能被困於雪中的人。

伊利湖旁的伊利郡(Erie)情況更嚴重,截至25日已上升至12人死,較前一天的3死大增9人,部分死者在車中被發現,有些則是直接凍死在雪堆中。官方表示,死亡人數可能繼續增加。

▲▼雪深幾乎跟民宅一樣高。(圖/翻攝推特「@weather_buffalo」)

#BREAKING: Wild scene from Buffalo as homes are fully covered in ice



#Buffalo | #NY



Jaw dropping video shows houses covered in ice homes near the water were encased in ice and dripping with icicles from Powerful winds and strong waves from Lake Erie pic.twitter.com/q9GFeEhE6u — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 25, 2022



Who got a snow mobile in Buffalo? pic.twitter.com/JDzs8DrGaa

— ???????????????????? ???????????????????????? (@HamlinIsland) November 18, 2022

這波冬季風暴的強烈程度,連習慣嚴寒的五大湖區居民都快受不了,水牛城39歲的居民克拉夫卡(Christina Klaffka)表示,她看見強烈的冬風把鄰居家屋頂的瓦片吹掀,強風打在玻璃上簡直像颶風來襲,而且她所在的整個社區在平安夜當晚停電,直到聖誕節的早上都沒有復電。

58歲的水牛城居民伯恩斯(John Burns)說,他和他的家人因為風暴被困在家中長達36小時,當時的嚴寒讓他直呼「非常惡劣」,「沒有任何人出門,甚至沒有人去遛狗,外頭有2天毫無動靜。」

Buffalo harbor ENCAPSULATED IN ICE from the prolific seiche with #blizzard of 2022. Be careful not to bruise your knees if observing this ice! pic.twitter.com/kfFycbZ2u0 — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) December 25, 2022

恐怖的是,大雪加上強風,使得積雪儘管非常深,仍有不少雪量被吹進風中帶往更遠的地方,因此實際降雪量不容易知道,但伯恩斯表示,光是他車庫前的積雪就高達5英尺(約1.52公尺)。

目前已有約200名國民衛隊被動員至紐約州西部,帶補給物資到避難所,並協助當地警消進行目視確認。

風暴上周在停電高峰期時,一度造成150萬戶停電,並迫使數以千計的航班取消,使得許多原先計畫佳節回家團圓的人都無法成行。