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全美增至30死！　紐約水牛城「災難冰封」影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

美國多地受冬季風暴侵襲，紐約水牛城大量車輛被困在雪中，數以萬計的家庭受停電影響，死亡人數持續上升，截至美東時間聖誕節當天，已至少7人死亡，全美更計有約30人死亡。社群網站上出現大量水牛城遭到冰封的影片，有民眾更因為積雪堆積在家門口，外門結凍，推也推不開。

▲▼ 美國紐約州水牛城地區24日，一間伊利湖畔旁的餐廳被冰封。。（圖／路透）

▲▼美國紐約州水牛城地區24日，一間伊利湖畔旁的餐廳被冰封。（圖／路透）

▲▼ 美國紐約州水牛城地區24日，一間伊利湖畔旁的餐廳被冰封。。（圖／路透）

美媒NBC，全美目前已知因冬季風暴死亡的人數增加至至少30人；CNN則紀錄共26人死亡。

路透社報導，死亡案例多數集中在紐約州西部的水牛城以及伊利湖周圍，主要因為冷空氣遇到大面積未結冰的水面，獲得水蒸氣和熱能後，在湖岸形成降水（雪）現象，此種「大湖效應」（lake-effect）在美國五大湖岸最為明顯，而水牛城就在其中一個名為伊利湖的湖岸。

水牛城在聖誕節當天已增加至7人死亡，水牛城警局在網上發文請求「擁有雪地車輛且願意幫助」的民眾，撥打熱線協助警方進行搜救任務，希望能盡快找到更多可能被困於雪中的人。

伊利湖旁的伊利郡（Erie）情況更嚴重，截至25日已上升至12人死，較前一天的3死大增9人，部分死者在車中被發現，有些則是直接凍死在雪堆中。官方表示，死亡人數可能繼續增加。

▲▼水牛城遭遇災難級冰封 。（圖／翻攝推特「@weather_buffalo」）

▲▼雪深幾乎跟民宅一樣高。（圖／翻攝推特「@weather_buffalo」）

▲▼水牛城遭遇災難級冰封 。（圖／翻攝推特「@weather_buffalo」）

這波冬季風暴的強烈程度，連習慣嚴寒的五大湖區居民都快受不了，水牛城39歲的居民克拉夫卡（Christina Klaffka）表示，她看見強烈的冬風把鄰居家屋頂的瓦片吹掀，強風打在玻璃上簡直像颶風來襲，而且她所在的整個社區在平安夜當晚停電，直到聖誕節的早上都沒有復電。

58歲的水牛城居民伯恩斯（John Burns）說，他和他的家人因為風暴被困在家中長達36小時，當時的嚴寒讓他直呼「非常惡劣」，「沒有任何人出門，甚至沒有人去遛狗，外頭有2天毫無動靜。」

恐怖的是，大雪加上強風，使得積雪儘管非常深，仍有不少雪量被吹進風中帶往更遠的地方，因此實際降雪量不容易知道，但伯恩斯表示，光是他車庫前的積雪就高達5英尺（約1.52公尺）。

目前已有約200名國民衛隊被動員至紐約州西部，帶補給物資到避難所，並協助當地警消進行目視確認。

風暴上周在停電高峰期時，一度造成150萬戶停電，並迫使數以千計的航班取消，使得許多原先計畫佳節回家團圓的人都無法成行。

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