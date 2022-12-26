幫死者說話40年！高大成解剖萬具屍體...嘆：活人比死人難應付

▲高大成擔任法醫將近40年，解剖、勘驗過上萬具屍體，個性直接敢言，各界對他有褒有貶。

圖文／鏡週刊

今年10月，大馬女學生命案爆發，台灣治安問題引起討論，法醫高大成一句「台灣的治安比馬國好100倍」，讓他收到恐嚇訊息，聲稱要殺他全家，這不是他第一次受到威脅。

高大成參與過洪仲丘、大埔張藥房解剖，個性向來率直敢言，過往不時踩到檢調偵查不公開的地雷。從日本取得病理科博士學位歸國，誤打誤撞成了死人的醫生。雖然頻抱怨法醫名利不雙收，還有染病疑慮，他卻堅守崗位近四十年，用自己的專業，幫死者找回真相。

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▲除了是法醫，高大成同時也在母校中山醫學大學授課，傳承經驗與所學。

對比平日一出場就讓人難以忽視的形象，高大成位在中山醫學大學的辦公室相對低調。走進超過60年歷史的建物，踩上已出現磨損痕跡的樓梯，他自在輕鬆地說道：「樓下就是醫學系學生上課的解剖室，冰存大體老師的地方也在這棟。」高大成待在這的時間其實不多，主要是想避開欲登門關說的案件關係人。他的助理透露，「曾有人上門送禮，錢就藏在茶葉袋裡。後來就是統一由醫院法務接案，再給高醫師。如果有人找到這裡，也找不到人。」

現任中山醫學大學法醫科主任的高大成，參與解剖上萬具屍體，親自操刀四千多具，這幾年他已不做司法相驗（針對非病死或疑為非病死者進行勘驗），而是擔任鑑定人的角色，一些已由其他單位做過鑑定，但案件相關人士或家屬有疑慮，就會透過法院委託高大成重新分析。

▲在學校遇到對法醫工作有興趣的學生粉絲要求合照及詢問相關資訊，他都會認真回應，給予答覆。

「初步看如果結果沒有不同，我會勸他不要送件浪費錢，有爭議的才收。之前有個泥做工人施工的時候中風，掉到水池，法醫研究所判意外死亡，我看解剖報告，人掉進水裡死掉鼻腔會有水，他沒有，我就說這是自然死亡。」案件翻盤，等同打臉官方說法，高大成沒在怕，「管他那麼多，那是他笨啊！沒有思考邏輯。」

高大成對誰都是直來直往，談案子也不會隱瞞，常引來影響案情偵辦的批評。2013年洪仲丘被虐死案，家屬請高大成參與解剖，「不能說軍方沒責任。」「如果軍方想把事情蓋掉，社會豈不成了黑社會？」一番言論惹來麻煩，有人警告他搭高鐵不要靠近月台。今年10月大馬女學生命案爆發，高大成受訪時說：「台灣治安比馬國好100倍。」讓他收到要殺全家的恐嚇訊息，網友有人贊聲他講真話，也有人炮轟他偏頗，對於逆耳之言他沒在客氣，「我就封鎖啊！」

▲高大成（左）家裡共6名成員，包括父、母、兄、姊與弟弟，父親高光清（右前）是眼科名醫。（高大成提供）

敢言能講是基於對專業的自信，也是個性使然，高大成是醫生世家的富少爺，50年代台南市只有一家眼科，就是其父親高光清開設，一個月賺的錢就能買下一棟樓仔厝。不若兄弟成績優秀，他從小不愛念書，一路玩到高中，甚至打架滋事，大考前父親找了7個家教惡補，終於拚上中山醫學院醫學系。大學7年他依舊對學業興致缺缺，直到30歲至京都大學攻讀病理博士才開竅、認真讀冊。當時隔壁解剖檯剛好是法醫，讓他對這門學問產生興趣。

▲高中不愛讀書，父親請了7個家教幫他惡補，擠入醫學系窄門。（高大成提供）

1984年高大成取得學位歸國，回母校中山醫擔任病理部主任。成為法醫，是中山醫學大學董事長周明仁看中他的專業與敢衝敢拚個性，不斷勸進。「彼陣台中沒有人要做，當法醫要有病理科基礎，董事長就說：『你來做做看。』董事長很照顧我，後來我跟我太太還住在董事長家住了2、3年。」

▲高大成（左）因為中山醫學大學董事長周明仁勸進，進入法醫行列，周明仁與妻子周信子（右）都很照顧高大成。

高大成自嘲年輕時什麼壞事都做過，所以了解壞人思路，「如果傻呼呼，不知道壞人在想什麼，不容易揪出真凶。」他是在當法醫後才學會當法醫，「開始剖才覺得好像很多不懂。警察問：『這個傷是生前殺的？還是死後搬動才割到、撞到的？』回答不出來啊！就要去問人。」自掏腰包飛日本問教授，也搬回多本日本法醫書籍仔細研讀，「後來就知道，活著被割到，因為肌肉還有力，肉會開，旁邊會出血。」

自豪與當時許多法醫不同，善用科學方式，他曾親眼見識台灣法醫界傳奇人物楊日松用手摸屍體即可知死亡時間，驚嘆之餘，也不忘秀一下自身所學，「我跟他說：『楊博士，要學到你這程度至少要有20年功力。』我用溫度計肛溫一測，一分鐘可以知道結果。」

過去法醫月薪僅十餘萬元，近年雖調高至20萬元左右，仍遠不及臨床醫師，「我從來沒有拿過法醫的錢，都是中山醫給我薪水。如果只是當法醫早就餓死了。」早年他的生活也沒壓力，父親過世留下上億元遺產，後來高大成在日本投資，卻遇上泡沫經濟瞬間一無所有，還負債累累，決定在台中開診所，主要幫人戒毒。8年的法醫經歷，黑白兩道都熟，靠人介紹，「客源」絡繹不絕，慢慢還清負債，「這工作有危險性，病患戒不掉會找你算帳，久了覺得說，賣咧！錢夠用就好。」

▲高大成不僅是法醫，病理科專門的他也在自家診所幫一般人看病。

問他面對死人比較難，還是活人比較難？他不加思索，「活人比較難。卡早相驗加減會有錯誤啦！死人你看錯他也不會跳起來跟你說：『幹！你錯了。』活人會吵說：『你把我醫成這樣要賠錢。』」開完玩笑，他回歸正經，「病人跟家屬的話你可以相信，但死者家屬的話不行。」案例隨手拈來，「二十幾年前，有個女孩中午12點半失蹤，她爸爸下午3點就報案，我覺得太不合常理，後來又查到他剛幫女兒投保800萬元，最後確認他為錢殺女。」

家屬不能盡信，但也是因為不忍看見家屬的焦急與哀傷，讓他大半輩子都與屍體為伍。這些年已不在第一線，高大成看解剖報告依舊能幫助破案，「報告不會說謊，只是結論可能錯誤。做久了就知道癥結，因為這些錯我也犯過。」希望自己的專業能找出真相，但對最終結果他看很開，「我們的分析，法官不一定會採納，不接受也沒辦法，每次都要贏人家，哪有那麼厲害！」但對自己相當有自信的高大成，還是補了一句，「有啦！在台灣我是比他們厲害。」







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