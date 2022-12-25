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俄海軍部造船廠總經理驟逝　死因成謎！成今年第22起神秘死亡案

▲▼ 俄國海軍部造船廠（Admiralty Shipyards）總經理布扎科夫（Alexander Buzakov）神秘死亡。（圖／達志影像／newscom）

▲ 普丁2019年視察造船廠，布扎科夫（右）在一旁陪同。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯今年1月以來接連傳出寡頭、菁英不明原因身亡，聖彼得堡一家專門為國防部建造非核潛艇的大型造船廠負責人24日突然過世，死因至今不明，成為一連串神秘死亡事件中第22起案例。

綜合《路透社》等外媒，位於聖彼得堡西部港口的俄國海軍部造船廠（Admiralty Shipyards）聲明宣布，2012年8月以來擔任總經理長達11年的布扎科夫（Alexander Buzakov）24日去世，享壽66歲。

根據俄國官媒《塔斯社》，造船廠僅稱他悲劇性地英年早逝，未說明原因，也未透露死亡地點等任何細節，但稱讚他掌舵11年來主要成就是維持及加強該廠在現代非核潛艇、水面艦艇及深水航行器市場上的地位。

海軍部造船廠為俄國歷史最悠久且規模最大的造船廠之一，現正建造改良式基洛級（Kilo-class）柴油動力潛艇，可發射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈。而莫斯科今年4月曾聲稱，在黑海使用一艘柴油潛艇，發射「口徑」打擊烏克蘭軍事目標。

布扎科夫成為今年已知第22名詭異身亡的俄國寡頭，上一起則發生在本月9日，50歲房地產大亨澤列諾夫（Dmitriy Zelenov）在法國突然身體不適，從樓梯上摔落導致頭部受傷，送醫後隔天不治身亡。

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