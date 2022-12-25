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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

二寶爆哭成交接插曲！蔣萬安笑稱：用特殊方法打招呼　後台狂喊「把拔」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲、蔣萬安25日進行交接儀式，但在儀式開始、準備唱國歌之前，蔣萬安1歲半的小兒子蔣得宇突然爆哭，時間持續近30秒左右，使蔣萬安妻子石舫亘緊急將他帶離現場。蔣萬安會後受訪時表示，蔣得宇用「特殊方法」跟他打招呼，也緩和了現場氣氛，且事後在舞台後方透過電視看轉播，還喊出「把拔」兩字。

▲▼台北市長交接典禮，新任市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長交接典禮，新任市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安25日參加就職交接典禮，會後在市府西大門接受媒體訪問。針對交接典禮時二兒子蔣得宇突然大哭一事，蔣萬安表示，二寶今天很難得來參加他的就職典禮，也用了他的「特殊方法」打招呼、緩和現場氣氛，而他後來得知，蔣得宇與石舫亘在後台透過電視轉播收看，且當下就變得非常乖，緊盯螢幕，其實是非常開心跟興奮。

媒體追問，會不會覺得石舫亘無法在現場收看有些可惜？蔣萬安說，當然有點小可惜，但後來他得知，兩人在舞台後方透過電視轉播全程收看，且蔣得宇趴在電視機前緊盯螢幕喊「把拔」，能夠讓蔣得宇在市府參與到活動，他覺得非常開心，加上現場也有許多鄉親前來支持、加油打氣，「非常溫馨也非常感謝」。

另外，由於12月26日是蔣萬安的生日，今日是否為最好的生日禮物？蔣萬安說，有這麼多鄉親好友前來支持加油打氣，就是最好的一個生日禮物，當然生日不只有禮物，還有願望，希望接下來市政推動非常順利、成功，讓市民有感，真正為市民解決問題，使台北市更好。

▼台北市長蔣萬安的妻子石舫亘、大兒子蔣得立、二兒子蔣得宇 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市長交接典禮，新任市長蔣萬安家人 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市長交接典禮，典禮中蔣萬安二兒子蔣得宇爆哭。（圖／記者李毓康攝）

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