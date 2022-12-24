新北市發錢了！下載「NewTaiPAY」人人領百元　再兩步驟抽1萬元

▲新北NewTaiPAY活動，民眾只要完成指定任務，就有望把1萬元帶回家。（圖／新北市府提供）

記者崔至雲／新北報導

新北市政府為了打造永續智慧城市與數位經濟生態圈，推出行動支付APP「NewTaiPAY」，為配合新北歡樂耶誕城活動，新北市府宣布，首次下載註冊即贈攤位限定好禮「新北幣100點」等同現金100元直接折抵消費；同時加碼抽獎，民眾與市府1樓攤位「阿倍野熊」合照，上傳至個人社群平台就可以參加抽獎活動，最大獎有「新北幣10,000點（元）」。

新北市府指出，NewTaiPAY上架後，下載數不斷攀升，獲得不少民眾的好評；為了讓NewTaiPAY使用更普及，目前積極召募全台店家成為新北行動支付的特約商店。

新北市府表示，新北歡樂耶誕城今年除了迪士尼與NewTaiPAY之外，更邀請遠從日本來的特別嘉賓－近鐵集團阿倍野HARUKAS的阿倍野熊來場一日快閃見面會，民眾只要到新北市府大樓一樓NewTaiPAY APP攤位拍照，就可獲得阿倍野熊限量周邊好禮，此外，民眾若將合照上傳至個人臉書/IG社群平台加註指定標籤即可參加抽獎活動，最大獎有「新北幣10,000點（元）」。

新北市府強調，新北致力於打造永續智慧城市，以數位經濟發展為核心，特別推出新北行動支付NewTaiPAY；為鼓勵更多民眾註冊NewTaiPAY APP，享受行動支付好處，即日起至2023年1月2日新北歡樂耶誕城活動結束前，民眾凡於新北市政府1樓大廳新北行動支付APP推廣攤位首次下載及註冊，即贈100點（元）註冊禮。

新北市府表示，NewTaiPAY攤位現場佈置耶誕專屬薑餅屋、聖誕樹、美麗馴鹿與雪景供民眾拍照抽獎，只要與攤位合照並上傳至個人的FB或IG，加註指定標籤文字並設定公開分享，即可參加抽獎，首獎可獲得新北幣10,000點（元）、二獎可得8,000點（元）、三獎則有1,000點（元）；得獎名單將於2023年1月5日公布於新北市政府資訊中心粉絲團。

