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心繫大巨蛋！柯文哲卸市長前提醒蔣萬安：你當選中央會怎麼處理？

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲25日正式卸任8年市長工作。談到新任市長蔣萬安，柯說，其實很多工程都進行到一半，「就讓現有工程很平順地執行完畢就可以」；另外，柯也特別提到，有跟蔣萬安談及大巨蛋，指若陳時中當選的話，大巨蛋應該給他過，「現在是你當選了，你覺得他們中央怎麼處理大巨蛋？」

▲▼台北市長交接典禮，新任市長蔣萬安陪同柯文哲走出市府 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長交接典禮，新任市長蔣萬安陪同柯文哲走出市府 。（圖／記者李毓康攝）

針對蔣萬安在宣示時有特別提到他對公務員的期許，柯文哲說，台北市的公務員在他任內都要求不需要為政黨服務，只需要為市民服務，「所以是這樣，我倒覺得台北市的公務員，不要給他干擾都可以做得相當好」。

而蔣萬安也提到，議員這塊要充分溝通，似乎是在暗指過去柯市府與議會針鋒相對？柯文哲說，其實他自己還算好，這個雖然抗議、抗議，但大部分議員都還是相當合作，「因為我們不會說不同黨派的議員給不同的待遇，我倒覺得藍綠對抗他還是要小心處理」。

也有記者問到，卸任前曾多次在專訪時呼籲蔣萬安，既有政策不要亂動？柯文哲解釋，其實很多工程都進行到一半，而且追加預算都補到滿了，就讓現有工程很平順地執行完畢就可以。

記者追問，希望蔣萬安上任後延續哪些政策？哪些趕快解決掉的？柯文哲說，剛才有跟蔣萬安說，如果陳時中當選的話，大巨蛋應該給他過，「現在是你當選了，你覺得他們中央怎麼處理大巨蛋？他也在想這個問，所以我剛才特別講不要因為政黨利益犧牲國家利益」。

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