先禮後兵？蔣萬安拜會議員　「蔣師」王世堅送手指愛心

記者陳家祥／台北報導

全國各縣市新任首長、議員宣誓將在25日宣誓就職，正副議長選舉也在同日登場。台北市長蔣萬安在完成交接儀式後，也特別步行到市議會與心柯議員寒暄。有趣的是，過去8年來嚴格監督柯文哲「柯黑魔王」王世堅，今天開始要改當「蔣師」，他也和蔣萬安先禮後兵，大方握手話家常；還因為沒帶禮物，因此先比了個「手指愛心」送給蔣。

另外，除了和佔多數的國民黨議員們寒暄外，蔣萬安也特別上前和民進黨議員洪健益打招呼。由於小內閣裡有已卸任的松信選區資深議員陳永德，與洪健益是同選區的多年同事，洪也特別拜託蔣要多照顧陳，還開玩笑說陳「酒少喝一點」。

▲蔣萬安與王世堅大方握手寒暄，還比出「手指愛心」，氣氛輕鬆。（圖／記者陳家祥攝）



台北市議會25日上午10點將舉行新任議員的宣示儀式，新任市長蔣萬安完成交接後也特別出席。隨後進行正副議長投票的環節，相關流程完成後，投票結果預計接近中午時刻就會出爐，屆時蔣萬安會再率新任市府團隊參加新任正副議長的就職典禮。

此次國民黨在台北市拿下31席議員席次，再加上整合泛藍勢力，已有過半實力，戴錫欽搭配葉林傳的組合幾乎篤定可以拿下正副議長寶座。另一方面，民進黨雖獲勝機會渺茫，但仍然推出資深的李建昌搭檔劉耀仁的組合，盡力爭取非藍勢力的支持。