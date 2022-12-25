　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女大生參加3200公尺測驗倒地不治　家長提323萬國賠吞敗理由曝

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

就讀大學的陳姓女身心障礙生，參加校方3200公尺測驗途中倒地，送醫不治，家屬以校方明知她是身障生，還讓她參加測驗引發不幸，要求國家賠償精神撫慰金等賠償共323萬元，屏東地院審理以老師於測驗前有告知不舒服學生可免參加、做暖身運動等理由，判決家長敗訴，可上訴。

患有心臟疾病的陳姓女大生，於2019年9月間經由身心障礙學生甄試就讀該所國立大學，於其入學前，校方即知悉她患有心臟疾病的身心障礙者。

2020年4月28日，她參與超越其體能範圍的3200公尺跑步測驗，跑至4.5圈（約1800公尺）後即當場倒地，經送醫救治仍宣告不治而死亡。家長以校方明知她有先天罹有室中膈缺損及心瓣膜疾病，領有身心障礙手冊，障礙類別屬於第四類，需長期服用藥物控制，且不宜從事劇烈運動，還讓她參加測驗，造成意外，明顯有過失，提出國家賠償。

法院審理，發現女大學生先前告知校方無特殊需求、不須告知授課老師身體狀況、不欲申請身心障礙鑑定、無意願參加體育適應班，不欲受同學異樣眼光、被貼上標籤等語。

當天測驗老師於測驗前有說不舒服的可以不參加測驗，若跑到一半身體不適可以告訴老師並停下來，等狀況好一點再補測驗；且帶學生暖身，暖身時間超過5分鐘，從頭到尾都有暖身，有腿部拉筋及基本伸展，全部同學約40幾人一起進行測驗，身體不適之同學約5人有在旁邊休息等；家長對對老師過失致死罪已經檢方不起訴處分確定，認校方沒有過失，駁回該訴訟。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
快訊／被轟用教會控制人！　宋逸民強硬發聲了
快訊／即將投票！　民進黨議員突宣布退黨
蔡英文擬拍板「兵役延長1年」　月薪調漲至1.5萬
碎片砸車影片曝！中山高砂石車爆胎擊落3車　司機賠慘了
26歲正妹聲優癌逝！　假髮憔悴最後一面曝
女大生跑3200公尺測驗猝死！　家長提323萬國賠結果曝
蔣萬安今接任台北市長　典禮唱國歌前小兒子突爆哭
阿根廷門將糗大了！　恐遭英超母隊開除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄螺絲工廠黑煙沖天！　廠內「燃燒油料」猛竄火舌

議長選情緊繃！台南市議會安檢升級　出動「金屬探測器」

藍寶堅尼出事！突然左切撞分隔島噴飛對向車道　心痛影片曝

碎片砸車影片曝！中山高砂石車爆胎3車遭擊落　司機賠慘了　

女大生參加3200公尺測驗倒地不治　家長提323萬國賠吞敗理由曝

平安夜見「機車倒一旁」　熱心男聞痛苦呻吟報警！騎士跌大排獲救

AirDrop狂傳下面照！她一周收3次　癡漢關鍵字曝

高三甜美妹AirDrop收照片　打開崩潰「是我私密照」

狼老闆要求女員工學AV女優吞吐　性侵2次辯：我像她爸爸

無照保母把男嬰虐到腦出血　罵「王X蛋吃很多」！竟因這原因被輕判

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

突凍冷！急收晾外面衣物　硬成「片」母女噴笑疊起

高雄64歲男鐮刀狂砍姪子　警連開15槍「中5槍」斃命

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

鹿角+羊頭！罕見天馬神獸　陸研究人員嗨翻：是四不像

《全明星運動會4》總冠軍爆雷！？　藍隊已3連霸...錢薇娟：現在變不倒翁！

快訊／高雄螺絲工廠黑煙沖天！　廠內「燃燒油料」猛竄火舌

議長選情緊繃！台南市議會安檢升級　出動「金屬探測器」

藍寶堅尼出事！突然左切撞分隔島噴飛對向車道　心痛影片曝

碎片砸車影片曝！中山高砂石車爆胎3車遭擊落　司機賠慘了　

女大生參加3200公尺測驗倒地不治　家長提323萬國賠吞敗理由曝

平安夜見「機車倒一旁」　熱心男聞痛苦呻吟報警！騎士跌大排獲救

AirDrop狂傳下面照！她一周收3次　癡漢關鍵字曝

高三甜美妹AirDrop收照片　打開崩潰「是我私密照」

狼老闆要求女員工學AV女優吞吐　性侵2次辯：我像她爸爸

無照保母把男嬰虐到腦出血　罵「王X蛋吃很多」！竟因這原因被輕判

Lucid挑戰「最速量產電動轎車」頭銜！1.89秒加速破百極速330KM

被轟用教會控制人「宋逸民強硬發聲了」！　152字曝立場：真理不容輕忽

推特稱下周恢復「自殺防治功能」　馬斯克：它不能防止自殺

新劇圖影突被刪！遭爆全因「沒把宋慧喬修美」　製作方認下架曝真相

基隆正副議長恐變天！民親二黨組超黨派聯盟　親民黨2票挺童子瑋

聖誕老人來了！「這時間」飛過台灣上空　最新足跡曝光

快訊／嘉市議長選舉前1小時　民進黨新科議員宣布退黨

時尚圈吹起「耳骨夾」風潮！精選5款時髦又好搭　太妍LV同款超逆齡

打造「亞洲智慧新都」張善政就職　將數位科技導入市政領域

「重市政、輕政治」盧秀燕提十大施政方針　邁向幸福城市二連霸

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

社會熱門新聞

北市東區SOGO前「超跑飛撞燈桿」

信徒亂放蠟燭「整間廟燒掉」神明不追究

男大生舉報抽菸被堵　掏出甩棍卻慘了

高三甜美妹AirDrop收照片　打開崩潰「是我私密照」

救護車送病患「沒車要讓」小黃肇事畫面曝！

警專女學生熱舞「雪乳露出」台下男同學全瘋了

女大生參加3200公尺測驗倒地不治　家長提國賠吞敗

狼老闆要求女員工學AV女優　性侵2次得逞

無照保母把男嬰虐到腦出血　卻因這點被輕判

AirDrop狂傳下面照！她一周收3次　癡漢關鍵字曝

平安夜超商遭搶！賊被壓制「光屁屁」

惡叔砍姪警開15槍還不停手　資深警官說原因

驚險影片曝！中山高砂石車爆胎3車遭擊落

新竹吐血亡媽留獨子逆轉　「清寒證明」超意外

更多熱門

相關新聞

最高級別中共官員染疫身亡！陸體委副主任劉吉逝世

最高級別中共官員染疫身亡！陸體委副主任劉吉逝世

大陸疫情大爆發傳出死亡人數攀升，這幾天官方訃聞發不完！大陸正部級退休官員劉吉「因病醫治無效」，於2022年12月19日14時在北京醫院逝世，享壽85歲。據大陸官媒《中經在線》披露，他是因感染新冠醫治無效逝世。許多網友指出，這可能是迄今為止媒體報導過的染疫死亡的最高級別的中共官員。

享年39歲！京劇名伶儲蘭蘭驚傳「新冠併發症猝死

享年39歲！京劇名伶儲蘭蘭驚傳「新冠併發症猝死

大貨車失控摔落3m邊坡　司機送醫不治

大貨車失控摔落3m邊坡　司機送醫不治

大陸政策急轉　專家也一夜改口

大陸政策急轉　專家也一夜改口

北京太平間、火葬場「屍滿為患」！官方：新增死亡2例

北京太平間、火葬場「屍滿為患」！官方：新增死亡2例

關鍵字：

身障女大學生昏倒死亡國家賠償屏東地方法院

讀者迴響

熱門新聞

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

本土劇男星「進到假貨」直播爆哭道歉

露營山崩增至31死　包括11名兒童

女星演唱會3小時前宣布取消！歌迷氣炸

孫生聖誕節開罵Wendy：在外跟別人做愛

徐小可夫妻也退出宋逸民教會！曝親身經歷

快訊／聖誕節晨3.3℃創新低！明轉雨　跨年天氣出爐

鄰居「中邪式慘叫」30天　房東吐真相

鄧紫棋現身台上　當場打斷五月天...團員傻：好難控制

房貸扛20年！「夫妻不生孩」曝年薪：很少吵架

老公逆風挺教會！小甜甜經紀人發聲了

女公務員下班跑風俗店兼職！半年賺191萬

小甜甜老公「逆風挺教會」！

北市東區SOGO前「超跑飛撞燈桿」

和解博客來　清潔阿姨不肯多拿錢

更多

最夯影音

更多
嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援
喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面