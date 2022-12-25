女大生參加3200公尺測驗倒地不治　家長提323萬國賠吞敗理由曝

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

就讀大學的陳姓女身心障礙生，參加校方3200公尺測驗途中倒地，送醫不治，家屬以校方明知她是身障生，還讓她參加測驗引發不幸，要求國家賠償精神撫慰金等賠償共323萬元，屏東地院審理以老師於測驗前有告知不舒服學生可免參加、做暖身運動等理由，判決家長敗訴，可上訴。

患有心臟疾病的陳姓女大生，於2019年9月間經由身心障礙學生甄試就讀該所國立大學，於其入學前，校方即知悉她患有心臟疾病的身心障礙者。

2020年4月28日，她參與超越其體能範圍的3200公尺跑步測驗，跑至4.5圈（約1800公尺）後即當場倒地，經送醫救治仍宣告不治而死亡。家長以校方明知她有先天罹有室中膈缺損及心瓣膜疾病，領有身心障礙手冊，障礙類別屬於第四類，需長期服用藥物控制，且不宜從事劇烈運動，還讓她參加測驗，造成意外，明顯有過失，提出國家賠償。

法院審理，發現女大學生先前告知校方無特殊需求、不須告知授課老師身體狀況、不欲申請身心障礙鑑定、無意願參加體育適應班，不欲受同學異樣眼光、被貼上標籤等語。

當天測驗老師於測驗前有說不舒服的可以不參加測驗，若跑到一半身體不適可以告訴老師並停下來，等狀況好一點再補測驗；且帶學生暖身，暖身時間超過5分鐘，從頭到尾都有暖身，有腿部拉筋及基本伸展，全部同學約40幾人一起進行測驗，身體不適之同學約5人有在旁邊休息等；家長對對老師過失致死罪已經檢方不起訴處分確定，認校方沒有過失，駁回該訴訟。