媳婦離婚外遇夫「淨身出戶」　婆家遭現世報下場超慘

▲媳婦因為先生外遇淨身出戶，幾年後探視婆家現況淒涼，網友直呼「很好的結局」。（圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友表示，她的一位親戚的兒子與老婆離婚，原因是男方劈腿小三，而親戚家相當瞧不起女方，兩人離婚時女方還「淨身出戶」，連孩子也沒辦法帶走，不料日後親戚家碰上一系列悲慘遭遇，家道中落，看起來反而是女方逃離苦海，貼文一出讓不少網友直呼，「恭喜免費女傭解脫」、「好快的現世報」。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她的一位親戚的兒子與老婆離婚，原因是男方劈腿小三，女方是很乖的那種媳婦，懷孕快生了還挺著肚子幫4名大小姑買點心做家事，婆婆則是很惡毒，不准媳婦回去為父親奔喪，也瞧不起媳婦娘家環境不好，「女方離婚時淨身出戶，連小孩也沒能帶走」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不料數年後親戚家逐漸衰敗，親戚兒子丟下年邁的父母跟孩子跑了，小孩成了隔代教養，常常遲交餐費，後來又遇到婆婆中風半癱，接著連公公都大病一場，只剩4個大小姑照顧2位老人家，「離婚的媳婦曾回去探望，但也僅是探望而已」。

原PO說，「我聽了很慶幸親戚家的媳婦跑的早，否則現在就是免費的菲傭外勞，而轉述這件事情給我聽的長輩，聽了我的意見後反而沉默不說話，因為故事裡的公婆是自己的兄嫂，大概怕自己老了也是這樣的下場。」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「這就是因果報應啊」、「最可憐的是小孩」、「活該，惡人自有天收」、「很好的結局」、「這故事很療癒」、「因果關係，真的是報應，但小孩的一生都被耽誤了」、「結局令人唏噓啊，惡人自有惡人治，報應不爽」、「離婚的媳婦肯回去探望已經是仁至義盡了」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完