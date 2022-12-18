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陳光復公布小內閣人事　老幹新枝「為澎湖做對的事」

記者陳洋／澎湖報導

即將上任的澎湖縣長陳光復18日上午公布小內閣人事，四位政務官為副縣長林皆興、建設處長賴碧瑩、社會處長桂祥晟與行政處長陳鈺雲；事務官部分，原參議蔡淇賢升任秘書長、陳淑娟調任衛生局長、楊書舜調任環保局長，原環保局長陳高樑調任農漁局長；以及新聘郭持吾為社區大學校長。

▲▼ 陳光復公布小內閣人事，為澎湖做對的事。（圖／記者陳韋男攝）

▲即將上任的澎湖縣長陳光復今天上午公布小內閣人事 。（圖／記者陳洋攝）

陳光復表示，尊重文官體系，引進新人，希望老幹新枝，借重優秀人才的經驗與專業，注入新血帶來創新與改變，為澎湖做對的事，未來四年，新團隊將努力不懈，定讓澎湖幸福成功達陣。

新任副縣長林皆興為陳光復上一任縣長時副手，英國曼徹斯特大學經濟學博士，現任義守大學觀光餐旅學院院長。新任秘書長蔡淇賢台灣海洋大學河海工程碩士，歷任澎湖風景區管理處技正、澎湖縣建設處與工務處長。兩人將襄助陳光復推動澎湖縣政。

備受矚目政務任命的局處首長，首推陳光復跨海延攬現任屏東大學教授賴碧瑩為建設處長，賴碧瑩是台大建築與城鄉所博士，目前是多個縣市的都市計畫委員，陳光復將借重她在都市計畫、區段徵收、社會住宅等專長，推動澎湖社會合宜住宅及都市計畫，打造宜居幸福的島嶼。

另，陳光復啟用兩位年輕人擔任局處首長，分別是30歲的社會處長桂祥晟及34歲的行政處長陳鈺雲。桂祥晟為台大法律系畢業，法國巴黎第二大學碩士，現為澎湖的執業律師。陳鈺雲為澎湖科技大學觀光休閒碩士，曾任媒體記者、民進黨澎湖縣黨部執行長，現任澎湖縣多元產業發展協會執行長及澎科大觀光休閒系兼任講師。兩人各有專業，並熟稔地方公共事務，將可為縣府團隊帶來一番新氣象。

上一任內陳光復延攬的衛生局長陳淑娟，四年來被異動至秘書與參議職位，如今將重回衛生局長一職。現任環保局長陳高樑亦將重返農漁局長職位，由現任簡任秘書楊書舜接任環保局長。

特別重視澎湖社區大學未來發展，陳光復邀請德國布萊梅大學人文科學博士郭持吾擔任校長一職。澎湖女婿郭持吾專長在新移民研究，陳光復寄望強化社區大學功能，達到協助鄉親生活、生涯、職涯的發展目標。

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