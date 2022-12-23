　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

錢帥君男友越洋受訪　避談88會館怨「等我走了才通緝」

▲綽號鱸鰻的林秉文7日以PGTalk總裁身分對外發言 。（圖／記者張君豪攝）

▲PGTalk總裁林秉文(中)因涉洗錢遭檢察官諭令300萬元交保，同案被告郭哲敏遭通緝。（資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

名模錢帥君男有郭哲敏因涉嫌地下匯兌洗錢案遭通緝，經過多日沉潛後，23日接受《ETtoday東森新媒體》越洋電話專訪，承認認識前警政署政風主任黃錦秋，開設88會館只是讓朋友去「吃飯喝酒」，郭哲敏說自己是被騙2億多的被害人，沒有必要行騙洗錢，他還抱怨檢警「我在的時候不抓，我走了才通緝」，郭表示等2、3個月，檢方還他清白後就會返台說明。

新北地檢署11月2日指揮刑事局等單位，兵分19路搜索偵辦1起疑似利用虛擬點數進行地下匯兌案，查扣現金新台幣4284萬、虛擬貨幣641萬2959顆USDT(約新台幣2.06億元)，幫藝人澎恰恰協調債務的「鱸鰻」林秉文因本案遭拘捕後，被檢察官依洗錢等罪諭令300萬元交保，同案有6名共犯遭聲押禁見獲准。

事後傳出，這起地下匯兌案偵辦鎖定的重點對象，是綽號「小明」的錢帥君男友郭哲敏，但郭在10月間已經提前搭機離境，外界曾質疑檢警放水讓郭落跑。新北檢隨即解釋，檢察官當天指示警方讓郭男離境，主因是當時蒐證還不齊全，就算把郭男從機場帶回來偵訊，也很難聲押成功，反而會讓郭男心生警覺，進而與共犯勾串、滅證甚至藏匿犯罪所得，因此不留置郭男以免打草驚蛇。

▲▼郭哲敏跨海聲明否認涉及「超跑詐騙」案。（圖／讀者提供）

▲郭哲敏跨海聲明否認涉及「超跑詐騙」案。（圖／讀者提供）

對此，自稱人在美國的郭哲敏十分不滿地表示，整個案子都是李冠濰、李銘展等人所為，他自己也是遭騙2億多元的被害人，只是沒有提告而已，他那時就剛好有事要出國，還因為被境管，在海關等了半個小時，護照也被拿走，「他們(指檢警)都知道我要出國，我在的時候不抓，我走了才通緝」，郭認為檢警故自在他走了第3天才行動，「檢察官事後可以用主嫌在逃的理由聲押被告」。

郭哲敏坦承認識後來遭調職的警政署政風室主任涂錦秋，但對於原本承辦洗錢案的新北檢察官王涂芝「沒特別印象，也許有吃過飯」，說到這裡，郭哲敏大吐苦水，檢警辦案「手路有夠粗」，「為什麼不等我回台灣再搜索，現在我被通緝了要怎麼回台灣」，「他們就是要搞我和林炳文，這水真的很深，這些人連自己朋友都可以這樣處理。」

▲▼警大校長陳檡文與黑幫份子同赴招待所監視器畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

▲檢察官仍在調查警大校長陳檡文等檢警政商名流進出88會館案。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

對於外界繪聲繪影的88會館是檢警秘密基地，包括涂錦秋、桃園市長鄭文燦等政商名流與前警大校長陳檡文都曾進出，懷疑涉及風紀或貪瀆弊端，郭哲敏則不願多談，僅說在88會館「只是喝喝酒，吃吃飯，也沒什麼」。

對於這段時間以來媒體不斷報導，郭表示知道自己現在說什麼都不會有人相信，現在他連錢帥君都不敢連繫了，但郭指出，日前Ptt論壇上曾出現過一系列的政黑關係文章，寫得很詳細，「有些內容比我知道的還多」，至於他本人對涉及相關不法的說法，則要等2、3個月後，司法調查還他清白後，就會回台親自說明。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
快訊／巴黎市中心發生「槍擊案」　2死2命危
快訊／彭文正律師拍桌罵法官「混蛋」被北院提告　本人回應了
中國人瘋搶囤貨「日本神藥」！　藥妝店缺貨了
最後一天上班好忙！　柯文哲去打疫苗
發燒2周！他體溫「詭異狂飆39°C」　衝醫院真相笑歪
緊急住院　蔡小虎最新病況曝光
5歲弟睡到一半「下體噴血」　竟被老爸刀割GG
快訊／彭文正咬蔡英文論文案敗訴　總統府發聲了
爆乳田慎節「露南半球」求捐血！　辣照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彭文正律師拍桌罵法官「混蛋」被北院提告　本人晚間回應了

批總統「論文門」法官昧良心或恐龍糊塗蛋　彭文正律師：鐵定上訴

錢帥君男友越洋受訪　避談88會館怨「等我走了才通緝」

蔡英文論文門判決曝！彭文正列法官「3創舉」：堪稱世界第5大寶藏

屏東縣警陸續完成刑事實驗室　打擊犯罪發揮鑑識最大戰力

精品名錶搶先看　新竹分署名錶「拍前鑑賞」一早就有人排隊　　

總統「論文門」開庭罵法官混蛋　北院告發律師張靜涉侮辱公務員

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學全瘋了　校長：反應良好

三重玩具槍公司遭撒冥紙+潑漆！　2惡煞到案年僅15歲：球友拜託的

桃園八德民宅火警母死子重傷　倖存父衝醫院...關心兒傷勢

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

阿妹現身籃網隊球場

固執柴上錯摩托拒離開　「毛車主」賭氣互相霸占

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

彭文正律師拍桌罵法官「混蛋」被北院提告　本人晚間回應了

批總統「論文門」法官昧良心或恐龍糊塗蛋　彭文正律師：鐵定上訴

錢帥君男友越洋受訪　避談88會館怨「等我走了才通緝」

蔡英文論文門判決曝！彭文正列法官「3創舉」：堪稱世界第5大寶藏

屏東縣警陸續完成刑事實驗室　打擊犯罪發揮鑑識最大戰力

精品名錶搶先看　新竹分署名錶「拍前鑑賞」一早就有人排隊　　

總統「論文門」開庭罵法官混蛋　北院告發律師張靜涉侮辱公務員

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學全瘋了　校長：反應良好

三重玩具槍公司遭撒冥紙+潑漆！　2惡煞到案年僅15歲：球友拜託的

桃園八德民宅火警母死子重傷　倖存父衝醫院...關心兒傷勢

婁峻碩、焦凡凡太甜蜜　邱鋒澤認「很羨慕」豪氣公開紅包數字

快訊／巴黎市中心發生「槍擊案」　2死2命危

彭文正律師拍桌罵法官「混蛋」被北院提告　本人晚間回應了

街訪驚人發現：原來終結孤單感有這招　巧遇「超強直播卡司」聖誕、跨年不出門一起High翻天

為救父捐6成肝台北馬棄賽　正妹科長今年捲土重來頂寒流全馬完賽

郭信良特權貸款涉嫌掏空農漁會　林依婷：難道這不是黑金嗎？

批總統「論文門」法官昧良心或恐龍糊塗蛋　彭文正律師：鐵定上訴

中國人瘋搶囤貨「日本神藥」！一次掃走24盒　日本藥妝店缺貨了

任內最後上班日行程滿檔　鄭文燦向市府同仁「珍重再見」

Steam冬季特賣開跑　《艾爾登法環》首次打折、多款名作歷史新低

旅館門內狂傳呻吟喘息　房客貼耳一聽：是打呼聲

社會熱門新聞

新竹吐血亡媽留獨子逆轉　「清寒證明」超意外

即／丈夫把車停好…老婆「從天而降」壓碎擋風玻璃

吳怡農拜會里長遇車禍　跪地護人畫面曝

蔡英文「論文門」纏訟3年　更一審彭文正仍敗訴

即／苗栗機車碰撞連結板車　騎士上身遭輾碎慘死

台南經發局長涉貪　超狂背景起底

人夫愛「喝茶吃魚」　慘被淨身出戶

三重男偷200萬被7人圍毆　頭重創慘死

再追！雲林惡煞砍人背後組織龐大　暴力集團首謀「當選下屆代表」涉妨害他人競選聲押

毛豆吃過的再上桌　涓豆腐出大包急下架

OL稱被逼與人夫同事外遇　1原因慘輸

警專女學生熱舞「雪乳露出」台下男同學全瘋了

情敵穿內褲躺前妻家　醋男殺紅眼吊門把勒死他

即／丈夫車停好　老婆從天而降壓碎擋風玻璃畫面曝

更多熱門

相關新聞

88會館案延燒　錢帥君男友跨海喊告媒體

88會館案延燒　錢帥君男友跨海喊告媒體

地下匯兌業者郭哲敏在檢警執行搜索行動前夕潛逃出境，媒體與網路論壇接連爆出郭哲敏涉及超跑詐騙案，且他開設的88會館是政商名流進出的熱點，檢調政風單位除了追查洗錢案，也已分案調查88會館是否暗藏檢警風紀甚至貪瀆弊端。而人在海外的郭哲敏則透過管道發出聲明，強調自己與「超跑詐騙」案無關，並揚言控告媒體妨害名譽。

地下匯兌賺匯差　外配捧60萬現金全沒了

地下匯兌賺匯差　外配捧60萬現金全沒了

匯1千給詐團也不買運彩！因為2次押日本都輸

匯1千給詐團也不買運彩！因為2次押日本都輸

妙齡女應徵當跑腿賺外快　險淪洗錢車手

妙齡女應徵當跑腿賺外快　險淪洗錢車手

涉吸金數億　Steaker創辦人移送北檢

涉吸金數億　Steaker創辦人移送北檢

關鍵字：

郭哲敏88會館詐騙洗錢超跑地下匯兌

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

找巨乳妻拍性愛片！美大兵「稱霸Pornhub」

小甜甜「理念不合」退教會！

詹雅雯突宣布「離開台灣」！

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

直擊／宣美台南記者會「驚天動地90秒」　丟下4字落跑全場錯愕

台人最常Google「這2個字」！最夯色情網站曝光了

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

終於等到了！超商美式限時「買1送1」

知名旅遊作家驟逝！臉書轉紀念帳號

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面