錢帥君男友越洋受訪　避談88會館怨「等我走了才通緝」

▲PGTalk總裁林秉文(中)因涉洗錢遭檢察官諭令300萬元交保，同案被告郭哲敏遭通緝。（資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

名模錢帥君男有郭哲敏因涉嫌地下匯兌洗錢案遭通緝，經過多日沉潛後，23日接受《ETtoday東森新媒體》越洋電話專訪，承認認識前警政署政風主任黃錦秋，開設88會館只是讓朋友去「吃飯喝酒」，郭哲敏說自己是被騙2億多的被害人，沒有必要行騙洗錢，他還抱怨檢警「我在的時候不抓，我走了才通緝」，郭表示等2、3個月，檢方還他清白後就會返台說明。

新北地檢署11月2日指揮刑事局等單位，兵分19路搜索偵辦1起疑似利用虛擬點數進行地下匯兌案，查扣現金新台幣4284萬、虛擬貨幣641萬2959顆USDT(約新台幣2.06億元)，幫藝人澎恰恰協調債務的「鱸鰻」林秉文因本案遭拘捕後，被檢察官依洗錢等罪諭令300萬元交保，同案有6名共犯遭聲押禁見獲准。

事後傳出，這起地下匯兌案偵辦鎖定的重點對象，是綽號「小明」的錢帥君男友郭哲敏，但郭在10月間已經提前搭機離境，外界曾質疑檢警放水讓郭落跑。新北檢隨即解釋，檢察官當天指示警方讓郭男離境，主因是當時蒐證還不齊全，就算把郭男從機場帶回來偵訊，也很難聲押成功，反而會讓郭男心生警覺，進而與共犯勾串、滅證甚至藏匿犯罪所得，因此不留置郭男以免打草驚蛇。

▲郭哲敏跨海聲明否認涉及「超跑詐騙」案。（圖／讀者提供）

對此，自稱人在美國的郭哲敏十分不滿地表示，整個案子都是李冠濰、李銘展等人所為，他自己也是遭騙2億多元的被害人，只是沒有提告而已，他那時就剛好有事要出國，還因為被境管，在海關等了半個小時，護照也被拿走，「他們(指檢警)都知道我要出國，我在的時候不抓，我走了才通緝」，郭認為檢警故自在他走了第3天才行動，「檢察官事後可以用主嫌在逃的理由聲押被告」。

郭哲敏坦承認識後來遭調職的警政署政風室主任涂錦秋，但對於原本承辦洗錢案的新北檢察官王涂芝「沒特別印象，也許有吃過飯」，說到這裡，郭哲敏大吐苦水，檢警辦案「手路有夠粗」，「為什麼不等我回台灣再搜索，現在我被通緝了要怎麼回台灣」，「他們就是要搞我和林炳文，這水真的很深，這些人連自己朋友都可以這樣處理。」

▲檢察官仍在調查警大校長陳檡文等檢警政商名流進出88會館案。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

對於外界繪聲繪影的88會館是檢警秘密基地，包括涂錦秋、桃園市長鄭文燦等政商名流與前警大校長陳檡文都曾進出，懷疑涉及風紀或貪瀆弊端，郭哲敏則不願多談，僅說在88會館「只是喝喝酒，吃吃飯，也沒什麼」。

對於這段時間以來媒體不斷報導，郭表示知道自己現在說什麼都不會有人相信，現在他連錢帥君都不敢連繫了，但郭指出，日前Ptt論壇上曾出現過一系列的政黑關係文章，寫得很詳細，「有些內容比我知道的還多」，至於他本人對涉及相關不法的說法，則要等2、3個月後，司法調查還他清白後，就會回台親自說明。