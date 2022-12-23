三重玩具槍公司遭撒冥紙+潑漆！　2惡煞到案年僅15歲：球友拜託的

▲▼ 2未成年惡煞犯案前買油漆 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重某玩具槍進口公司日前突遭人撒冥紙、噴漆，警方昨22日循線前往新莊、五股逮人，經盤問後，2名惡煞年僅15、16歲，2少年向警方供稱，是受到球友請託才會犯案，警方對此說法存疑，後續將擴大追查釐清確切犯案動機，全案將朝恐嚇、毀損及少年事件處理法偵辦。

三重光復路二段的某玩具槍進口公司上周（16日）下午4時許，突遭2名身穿黑色外套的嫌犯闖入，四處噴灑油漆、撒冥紙，其中，36歲林姓員工被油漆噴得滿身都是，雙煞噴漆撒冥紙後就隨即快閃離去。

轄區警方獲報後，調閱監視器展開追查，昨天（22日）晚間8時許，循線前往新莊、五股逮捕15歲黃姓少年與16歲陳姓少年到案，2少坦承犯行，向警方表示是受球友所託才會犯案。

而被潑漆的玩具槍業者郭男，向媒體投訴時表示，自己與公司內員工並不認識犯案的2名惡少，公司也並未得罪人，他推測可能是今年9月，受內政部邀請加入「查禁模擬槍審議小組」時，因為政策立場不同關係遭到同業警告。

三重警方表示，訊後將2名少年依恐嚇、毀損及少年事件處理法移送新北地院少年法庭偵辦，並將根據相關情資持續偵辦，釐清是否有共犯或幕後主使者。