寒流最強時刻到！「6°C急凍」範圍擴大　一圖看懂平安夜天氣

▲寒流影響到周日，各地天氣寒冷。（圖／記者周宸亘攝）

記者李宜秦／台北報導

寒流持續影響到周日，加上輻射冷卻影響，全台各地清晨溫度都會低於10度，15縣市有機會出現6度以下低溫。下周寒流減弱，不過天氣依然偏冷，周三開始受到濕冷空氣影響，大台北、基隆北海岸、東半部整天不定時短暫雨，又將變成濕冷的天氣型態。

氣象局預報員趙竑表示，寒流持續影響到周日，各地天氣寒冷且晴朗，僅花東、恆春半島雲量稍多，偶爾飄雨，不過基本上仍是穩定的天氣。下周一、二寒流減弱，雨區稍微擴大，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北山區零星飄雨。

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下周三東北季風南下，水氣增加，大台北、基隆北海岸、東半部整天不定時短暫雨，降雨比較持續，又將變成濕冷天氣，其他地區多雲到晴。

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

未來一周高溫變化不大，北部、東半部15到17度，其他地區接近20度。周末冷空氣最強，低溫範圍較廣，全台各地都有10度以下低溫，尤其北台灣、中南部及宜蘭近山區或河谷地區、花東靠近鯉魚潭的範圍，都可能出現6度以下低溫。

氣象局發布低溫特報，今日至周日寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今日至明日西半部及宜蘭有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率。

下周一溫度稍微回升，周一清晨低溫10到13度，周二清晨13到14度，周三雖有東北季風影響，不過冷空氣強度不強，低溫約15度，而高溫回升幅度都不大，日夜溫差小。

▲平安夜天氣寒冷。（圖／氣象局）