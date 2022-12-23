首爾冷爆「體感零下22度」！連日寒流創今冬最低溫　地鐵冒煙噴火

▲南韓首爾地鐵3號線23日上午傳出火災。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓俗稱「冬將軍」的寒流在各地發威，首爾今（23）日早晨氣溫更跌到攝氏零下13.6度，創下今年冬季以來的最低溫。在此之際，首爾地鐵3號線更傳出火災，鐵軌冒煙、出現火花，所幸地鐵司機先是自行滅火，消防當局則派出人力支援滅火、疏散人潮，才未傳出任何人員傷亡的消息。

根據《韓聯社》，首爾地鐵3號線行經市中心，不過在通勤尖峰時段、23日上午6時43分卻傳出意外的火災事故，事故地點位於母岳嶺站與獨立門站之間的地下隧道，駕駛列車的司機發現鐵軌冒出濃煙、火花，他先試圖自行滅火，之後撥打119專線向消防當局報案。

首爾交通公社為了滅火，從上午6時38分起暫時停止藥水站至舊把撥站之間的雙向運行，直到經過1個小時45分鐘後，才終於在上午8時23分重啟雙向地鐵運行，許多通勤族在網路論壇發文抱怨，表示上班因此遲到。

警方、消防當局先是將母岳嶺站至獨立門站之間的乘客疏散置地鐵站外，接著消防當局出動69名人力、17輛車展開滅火作業，至上午7時54分完全撲滅火勢。消防當局研判，可能是鐵軌的高壓電纜噴出火花，才導致火災發生。

▼南韓光州市西區花亭洞一處公寓停車場，23日上午被皚皚白雪覆蓋。（圖／CFP）

▲雪天路滑，濟州島22日傳出一輛液化石油氣運輸車翻覆。（圖／CFP）

另外，南韓已連續數日受到強烈寒流影響，今晨首爾的最低氣溫更是來到零下13.6度，創下今年冬季以來的最低溫，而體感溫度則是受到強風影響，僅為零下22度。

至於同樣位於首都圈內的仁川最低溫為零下12.7度、京畿道東豆川市零下15.9度、京畿道水原市零下13.6度、京畿道坡州市零下14.8度；江原道內陸、山區則為零下20度；雪嶽山最低氣溫零下26.3度、體感溫度零下39.4度。

南韓大部分地區白天最高氣溫維持在零下12度至1度之間。

另外，濟州島漢拏山鳥接岳（사제비）積雪來到77.6公分，超越一般成年男性膝蓋的高度。韓國航空公社濟州地區本部表示，受到強降雪影響，共計369航班取消或停飛。

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