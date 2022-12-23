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正妹拳擊手受訪一半「猛掀衣」　蕾絲內衣放送雙乳！主持人驚呆

▲▼ 澳洲金髮正妹拳擊手布里吉絲（Ebanie Bridges）。（圖／達志影像）

▲ 布里吉絲過磅時穿著超透內衣。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲正妹拳擊手布里吉絲（Ebanie Bridges）先前就曾因穿著性感內衣惹怒對手，在擂台上被狠狠教訓，日前又穿著一襲透視內衣過磅，接受訪問時竟猛然掀起上衣，在鏡頭前露點秀出雙峰，令主持人當場嚇傻。

《每日星報》報導，36歲的布里吉絲近日和拳擊手奧康奈爾（Shannon O'Connell）比賽前，過磅時身穿一套超透的黑色蕾絲性感內衣，渾圓雙球呼之欲出，兩點若隱若現的模樣很快就成為網友討論焦點。

布里吉絲接受Boxing King Media訪問時被問及此事，她卻反問主持人，「要我解釋過磅時的服裝？什麼意思？」主持人於是又問了一次，「那是什麼衣服？」沒想到下秒布里吉絲就當眾掀起上衣，撩到胸口以上。主持人猝不及防，當場近距離直視她胸前兩點。

不過布里吉絲似乎不以為意，繼續向主持人解釋，她穿的是一件蕾絲內衣，「這很性感，不是嗎？比較像是漂亮的脫衣舞孃，而不是噁心的那種，你懂我的意思嗎？」因為奧康奈爾賽前就批評她是噁心的脫衣舞孃。

布里吉絲最終擊敗奧康奈爾，奪回IBF最輕量級拳王頭銜，但她去年也曾在WBA最輕量級冠軍戰中，因穿著蕾絲內衣參賽引發英國選手柯特妮（Shannon Courtenay）不滿，賽前上演激烈口水戰，後來更在比賽中被痛宰。

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