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點大麥克客製見「十分一牛肉片x2」！他以為多按改為1　收餐點傻眼

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲原PO用自助點餐機客製化想要的餐點。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

速食店麥當勞餐點選擇多樣，且有些店面24小時營業，是不少人肚子餓的好夥伴，一名網友表示，日前到麥當勞使用自助點餐機，點了一份大麥克，在客製化的選項，發現有一項「十分一牛肉片」x2，以為是自己多按了一份，因此改為1，結果收到餐點卻傻眼了。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，享用麥當勞餐點習慣特製，用自助點餐機點了一份大麥克，「今日依舊特製選項，加醬、加生菜x2」，結果發現底下有個選項「十分一牛肉片x2」，以為是自己手滑誤按，把2改成1。

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怎料，他拿到餐點時，居然少了一塊牛肉，「我以為做錯了，才發現貼在漢堡的特製單上面貼『少一點牛肉片』」，原本應該是兩塊牛肉，現在只剩下一塊，原來2是兩塊牛肉片的意思，「重點是…少一塊牛肉價錢一樣，這個點餐機真的標示讓人看不懂啊，不過自己按到的只能抱怨自己」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲原來-1是少一塊牛肉。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文曝光，掀起網友討論，「吃大麥克不就是為了那兩片牛肉？」「我看了好久，我一直以為他意思是十分熟的牛肉片」、「我之前也是這樣，現場人員看到單馬上和我確認，牛肉片直接再加回去，很感謝他們」、「我也是看不懂+1的人，所以我都去櫃檯點」。

有網友猜測，「或許他的意思是，十分----牛肉片，而不是十分之一牛肉片，所以-1就是少一塊牛肉片，虧到爆」、「那是那牛肉片的名字，只能說程式設計沒站在使用者角度，是站店員角度」。底下就釣出內行人解釋，「因為大麥克的牛肉餅在工作上就叫做十分一牛肉餅，四盎司的是四分一牛肉餅」。

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