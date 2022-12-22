冬至慘成「湯圓毀滅日」！他一撈驚見詭異多邊形　照片笑翻萬人

▲他煮湯圓「還原成麵團」笑翻眾人。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／趙蔡州報導

冬至許多人會吃湯圓慶祝，象徵與親友團圓，也代表增加一歲。有網友分享他準備煮湯圓享用時，意外把湯圓「還原」成麵團的形狀，照片一出吸引超過萬人按讚討論，也釣出許多人分享煮湯圓的災情。

原PO在臉書「爆廢公社二館」分享，他冬至（22日）在家煮湯圓時，意外把湯圓還原成麵團的形狀。照片可以看見，鍋子裡的只有一大塊紅白相間的麵團，原本應該一顆一顆分開的湯圓，被硬生生煮成一個「詭異的不規則多邊體」。

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▲其他網友分享，煮湯圓發生的慘況。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「湯圓不能退冰，滾水才能下，你一定是退到冰，或是水沒有滾就放了」、「跟煮水餃一樣，水滾再下」、「人家一球一球吃，你的湯圓用手直接拿著啃就可」、「可以留著，新年還能當年糕或紅龜粿繼續用」、「煉蠱嗎」、「怎麼突然就團結了」。

也有許多人分享煮湯圓的災情，像是有人原本要購買甜湯圓，結果買回家後才發現是貢丸，還有人煮芝麻湯圓，結果所有湯圓破洞，內陷流了整碗都是，讓當事人苦笑「煮湯圓前，記得湯圓不用吐沙喔」。

▼其他網友分享，煮湯圓發生的慘況。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

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