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大陸 大陸焦點 特派現場

示警大陸第四針「務必換疫苗」　曾光：不能再用滅活疫苗了

▲▼中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光。（圖／CFP）

▲中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸在防疫鬆綁後，配套措施未能及時因應，導致國內疫情急速升溫。大陸醫學界並不懷疑陸製疫苗的安全性，但有效性仍存在疑問。近日，大陸各地的第四針新冠疫苗接種工作陸續展開。公共衛生與流行病學專家曾光公開呼籲，「第四針一定要變換疫苗，不能再用滅活疫苗了。」

22日，12月22日，在2022網易未來大會創新力論壇上，大陸公共衛生與流行病學專家曾光以《這波疫情風暴的成因和對策》為主題發表了演講。曾光表示，從公共衛生的角度來看，一個傳染病傳播的速度快慢，取決於傳染源、傳播途徑和易感人群三個環節，以及自然因素和社會因素兩個因素。

曾光認為，現時以上三個環節和兩個因素都發生巨大改變，感染個案的大幅上升不能歸結為疫情的放開，而是綜合原因造成，「不要再認為這個病是了不得的病，一有病就需要到傳染病醫院去隔離，甚至去ICU，這是沒必要的。面對疾病的侵襲，從過去預防為主，到確保不發生醫療擠兌、搶救重症病人為主的防疫手段，正有效限制疫情。」

而針對新冠病毒會否二次感染、重複感染的問題，曾光呼籲，要快馬加鞭加強疫苗接種，特別是對還未被感染的長者、醫護人員等率先進行疫苗接種，「不管是以前打了兩針還是三針的人員，都可以開始打第四針了。第四針一定要變換疫苗，不能再用滅活疫苗了。」

曾光強調，「全國疫情至少還會持續兩三個月，會橫跨元旦、春節，即春天來臨的時候，是全國疫情好轉的時候。經驗告訴我們，病毒在不斷變異，我們身邊的病毒也成千上萬，有上萬個病毒都可能發生變異，最後變異的是不是Omicron，是不是新冠病毒？有可能是它，也有可能有其他的病毒。」

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