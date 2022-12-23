小三通暫不列入台商中轉　國台辦：希望民進黨徹底取消單方面障礙

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

暫停3年的小三通本月7號復航，行政院22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，只限定金馬籍民眾、陸配，暫不開放台商中轉，遭外界質疑「做半套」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（23）日指出，開放小三通，大陸方面完全沒有障礙。希望民進黨徹底取消自身單方面設置的障礙，恢復「小三通」正常通航。

朱鳳蓮首先指出，「我想強調，恢復福建沿海與金門、馬祖地區的直接往來，大陸方面沒有任何障礙。」

朱鳳蓮說，春節在即，廣大台胞往返兩岸需求增加，我們願採取優化措施，盡最大努力通過各種方式保障兩岸同胞往來需求。

最後，朱鳳蓮強調，希望民進黨當局以同胞福祉為念，徹底取消自身單方面設置的障礙，通過既有聯繫渠道，由兩岸相關業者根據兩岸民眾實際需求處理航班等具體問題，恢復「小三通」正常通航。

疫情爆發後，返金馬、廈門的小三通停擺近三年，行政院長蘇貞昌22日聽取陸委會報告後，拍板小三通小規模復航，對象以金馬地區之民眾、陸配為主，尚未開放台商中轉回台，此次專案以金馬地區民眾與陸配為主，若台商要返台，可透過空運方式；目前北京、浦東、成都、廈門，雙向每周有29班；浦東單向飛台約有16到24班。