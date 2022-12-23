票貴！台商轉港回台　福建11家台協痛批：不要切香腸式復航小三通

▲廈門五通碼頭準備隨時通航小三通。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京-廈門報導

暫停3年的小三通本月7號復航，行政院22日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，只限定金馬籍民眾、陸配，暫不開放台商中轉。福建福州、廈門、泉州等11個台商協會發表共同聲明，痛批政府「切香腸」式的復航，限制太多，人為強行設置返鄉障礙。接受訪問的廈門台商直言，「很可悲，政府明顯不在乎台商感受，十分現實。」今年沒有春節包機，返鄉機票最貴要5萬多台幣，許多人考慮中轉香港便宜一半。

福建省福州、廈門、泉州、漳州、莆田、寧德、三明、南平、龍岩、福清市、平潭台協會昨晚發表共同聲明，標題訴求「不要『切香腸』，我們要回家」。聲明指出，行政院所發佈「金馬地區民眾春節交通專案」，是切香腸式的小三通復航依然限制多多。

聲明指出，福建省11家台協會長以及全國台企聯福建片區的會長們同聲譴責，行政院此舉，為德不卒，完全是為了緩解社會壓力而作出的應付之舉，只是面對「還我小三通大遊行」壓力之下，急救章推出的臨時措施，「根本沒把我們台灣人權益放在眼裏！」

聲明稱，政府對金馬地區的醫療能量有疑慮，實屬處心積慮的托詞。桃園機場每天上萬人入境都不擔心，唯獨擔心廈門、福州的小三通航運，邏輯上說不通，完全是人為強加的返鄉障礙。

▲ 國籍航空廈門返鄉黃金時段機票 （人民幣），換算飆破5萬多台幣。（圖／翻攝 華航網站）

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問李姓台商也痛批，等了三年，政府宣布重啟小三通只是「做半套」，技術性阻攔一般台商回家。現在兩岸航點只剩4個（北京、上海、廈門、成都），加上連續三年沒有春節包機，返鄉機票比疫情前至少貴一倍多，對於2、3年沒回家的台青影響最大。

他舉例，早在一個月多月前，廈門飛桃園、高雄航班很少很都要預先搶訂，尤其過年前一周大爆滿，即使有位子也十分昂貴，晚點訂的人剩下商務艙。

李姓台商說，許多台商、台幹工作行程無法準確拿捏，只能時間近了忍痛花錢買票。尤其是住在高雄、台南、屏東的台商，很多人超過2年沒回家，不明白政府為何一直卡關小三通。

▲ 廈門台商返鄉機票價格（單程浮動參考），買來回幾乎破5萬台幣。（圖／翻攝 大陸攜程網）

李姓台商直言，「今年香港幾乎全開放入境，不少台灣人中轉回台灣，票價至少便宜一半。可悲的是，明明家就在眼前，尤其是廈門，大家還得走老路繞一大圈回台灣。政府擺明不在乎台商，可能看不上我們的選票，十分現實的政治考量。」

實際上網查詢，台灣國籍航空，大陸攜程、藝龍等旅遊平台，廈門來返桃園、高雄的國籍班機票價昂貴。1月16日到2初票價，單程票平均3千5到4千人民幣上下，換算來回飆破5萬台幣，黃金時間返台機票甚至高達近6萬，如果搭乘香港國泰航空票價明顯便宜快一半。

▲廈門台商會長吳佳瑩。（圖／記者任以芳攝）

吳家瑩、蔣佩琪等所有台協會長呼籲，福建一帶有超過20萬名台商、台幹、台青買不到機票回家過年。行政院院會後宣布的小三通，只限陸配與設籍金馬地區居民，而且直到明年春節以後都沒有放寬的可能。

會長們一致痛批，這是「為德不卒」。在大陸做一次PCR只需8塊錢人民幣（換算台幣40元），相信台商台青台幹都願意配合，主動出示48小時內PCR陰性證明搭小三通返台，福建11家台協也會從中協助。

吳家瑩也說，「希望執政當局勿執迷不悟，這次九合一選舉失敗，學會真正替老百姓思考。」