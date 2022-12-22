北方BF.7 vs 南方BA.5.2誰更兇？　陸專家：致病率無異、症狀略不同

▲Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同製作的新冠病毒結構模型。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸下修防疫政策後，在北方和南方出現Omicron不同毒株的疫情，大陸網友討論「南北毒株誰更兇？」成為檯面下的發燒話題。對此，大陸公衛專家紛紛出面解釋，「北強南弱」的說法並不科學，兩者致病率無太大區別，重症程度也相近，在症狀上，南方天氣較為濕熱，咽部出現的症狀便顯得較輕一些。

▲北京協和醫院外的快遞配送站。（圖／CFP）

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗表示，南北方這兩個毒株BF.7和BA.5.2，在國外大部分國家都流行過，但是沒有發現它致病力有區別。大陸呼吸病學專家、中工院院士鍾南山也曾提到，本質上毒株不存在區別，均為上呼吸道感染症狀，也可以稱之為「新冠感冒」，「致死率0.1%左右，相當於普通季節性流感。」

▲北京長途客運站恢復營運。（圖／CFP）

據了解，大陸北方以北京疫情為主的Omicron變種毒株為BF.7，相較於廣州為代表的南方疫情變種毒株為BA.5.2，兩者在致病率上並無區別。鍾南山認為，北方的潛伏期進一步縮短，有時候接觸第二天後就出現症狀，「大部分人在感染後沒有出現明顯症狀，有些人出現咽乾頭痛發熱（燒），只要不侵犯到肺，醫學上都算輕症。」

▲廣州一間藥店內的感冒藥及退燒藥被搬空。（圖／CFP）

至於部分廣州染疫者也會出現高燒、全身疼痛明顯的症狀，鍾南山強調，「北京症狀看起來明顯，可能跟氣溫有關、也可能跟病毒逃逸有關，奧密克戎（Omicron）傳播非常快，但不能有這種看法，哪個地方的毒株比較強、哪個地方的比較弱。」

李侗則指出，南北兩種毒株在輕症上，也就是發燒，肌肉酸痛、頭痛、咽痛等，差異其實沒有那麼明顯，「相對來說南方人比北方人要輕一些，還是和當地氣候有一定關係，氣候如果濕潤了，呼吸道的感受確實會好一些，所以這個差異可能是有的，但是南北毒株在致病力上沒有區別。」