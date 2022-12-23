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不讓行人罰6千！「交通重罰」懶人包一次看　人行道恢復違停檢舉

▲台東新站地區人行道違停警方大執法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲人行道違停或臨停將可檢舉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣交通被認證「行人地獄」，為洗刷惡名，立法院交通委員會初審「道路交通管理處罰條例」祭重罰，不禮讓行人最高罰6千，致人死傷最高噴3.6萬並吊扣銷駕照；並放寬人行道等臨停或違停、汽車裝載人客或貨物不穩妥、裝載物品掉落等皆可檢舉；國道三寶螃蟹走路，以及惡意逼車等危險駕駛最高罰3.6萬元。

近年國內交通事故死傷惡化攀升，且6成發生在交叉路口，根據統計，我國每年交通事故約3千人死亡，死亡率每10萬人口12.67，比鄰國來得高，也造成5千億元社會經濟損失。為提升交通安全，交通部及立法院推動修法祭出重罰，《東森新媒體ETtoday》也整理立院交通委員會初審通過重罰重點，若立院本會期順利三讀通過，依後續3到6個月法制作業時程推估，最快明年上半年可望上路。

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一.不禮讓行人

根據立院初審通過「道路交通管理處罰條例」修正提案，未來汽車駕駛人行經行人穿越交叉路口，若不禮讓行人，罰款將從1200元~3600元提高到1200元~6000元，最高罰則從3600元提高到6000元。致人受傷或死亡罰鍰也將加重，可罰7200元到3.6萬元，並吊扣銷駕照處罰。

除汽機車外，自行車、微型電動二輪車等慢車不禮讓行人，且肇事導致視障者受傷，罰款將從1200元到2400元，提高到1200元到3600元，最高罰款加重為3600元。

▲▼為維護路口安全及行人路權,交通部與內政部警政署攜手啟動全國「路口安全大執法」,針對「汽機車不停讓行人」等五大重點項目進行取締,交通安全,行人,路人,行人穿越道,交通違規,過馬路,斑馬線,交通大執法。（圖／記者李毓康攝）

▲不禮讓行人將重罰。（圖／記者李毓康攝）

二.放寬檢舉項目

交通部今年4月底限縮民眾可檢舉項目為46項，其中「紅線、黃線或人行道違規停車」不再受理，但可請員警到場處理。但為提升行人安全，立法院交通委員會今初審「道路交通管理處罰條例」修正草案，通過增加民眾檢舉項目。

未來汽車駕駛人在橋樑、隧道、圓環、人行道、行人穿越道、快車道等臨時停車，將開放民眾可拍照或舉證檢舉，臨停可開罰300到600元，另若違規停車可罰600到1200元。

除違規在人行道上停車可開放檢舉開罰外，初審修法也通過汽車裝載人客或貨物不穩妥也可檢舉，可罰3千到1.8萬元；另外汽車裝載貨物發生掉落物狀況，也將納入檢舉。

三.無照駕駛

立院初審通過無照駕駛罰款從6千到1.2萬元提高到6千到2.4萬元，最高罰鍰加倍，從1.2萬加重至2.4萬元，避免駕駛人趁隙無照駕駛。此外，若駕駛人5年內再次無照駕駛的累犯，直接以最高罰處罰，將祭出2.4萬元罰鍰，嚇阻再犯。

另外初審也通過，若汽機車有無照駕駛且拒絕攔檢而逃逸，罰款將從1萬到3萬元提高到1.5萬到4.5萬元。汽機車駕駛人酒駕還無照駕駛，除原有酒駕罰則外，針對無照部分除罰6千到2.4萬元外，將再加罰1.2萬元，等同酒駕無照駕駛將重罰1.8萬元到3.6萬元。

▲▼國道三寶鬼切。（圖／翻攝批踢踢）

▲國道三寶飄移鬼切將重罰。（資料圖／翻攝批踢踢）

四.加重危險駕駛罰則

國道三寶成移動炸彈，立院初審通過，國道三寶行駛高快速公路，若有迴車、倒車、逆向行駛、飄移、螃蟹走路等危險行為，罰鍰將加重，國道三寶現行依第33條處罰3000到6000元，修法後最罰鍰將從6000元提高為3.6萬元。

另高快速公路上惡意逼車、蛇行和嚴重超速等，罰款將從6千到2.4萬元提高為6千到3.6萬元，最高罰款從2.4萬加重為3.6萬元，嚴重超速定義也趨嚴，從超速60公里改為超速40公里。

此外，汽車行駛道路，若有機件、設備脫落，除原有高快速公路可罰3千到6千元外，也增訂一般公路可罰1千到6千元；未來汽車行駛高快速公路若有跨行車道等危險行為，也可罰3千到6千元。

五.吊銷牌照及領牌

現行民眾被吊銷牌照後，隔天就馬上重新領牌，部分遭吊扣駕駛人更蓄意以更嚴重違規行為，換取吊銷駕照處分，繳交罰款和驗車後就可馬上重新領牌，規避吊扣一段時間影響車輛使用處分，因此立院交通委員會初審也通過，未來吊銷牌照後，需隔6個月後才能重新領牌，若是吊扣期間被吊銷駕照，仍需等原本吊扣執行期滿後再隔6個月才能重新申請牌照。

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