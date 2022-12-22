立院初審祭重罰！「不讓行人罰6千」　國道三寶螃蟹走路噴3.6萬元

▲不禮讓行人，最高可罰6千元。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

近年國內交通事故死傷惡化攀升，且6成發生在交叉路口，立法院交通委員會今(12/22)初審「道路交通管理處罰條例」修正，通過不禮讓行人最高罰款從3600元加重為6000元；此外，無照駕駛拒檢也將重罰1.5萬到4.5萬元外；國道三寶倒車、逆向或螃蟹走路，最高罰鍰從2.4萬提高為3.6萬元。

國內交通事故死傷人數近2年惡化攀升，其中30日死亡人數，從108年的2865人較107年增加85人、3.1%，且交通事故發生地點有6成發生在交叉路口，今年交通事故預估死亡人數恐近3千人。

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此外，近年行人死亡人數也從106年的381人升至108年的458人，其中交叉路口行人事故從106年的179人升至108年的209人。

為降低行人交通事故，考量現行各國未暫停禮讓行人相關罰鍰額度，包括法國可罰4739元、韓國可罰5523元、美國紐澤西州罰6174元、日本罰1萬3689元，因此立法交通委員會初審也通過加重罰則，並擴大未停讓罰責適用範圍，明確增訂行人可通行的交叉路口，包括未劃設行人穿越道路口也納入。

根據立院初審通過「道路交通管理處罰條例」修正提案，未來汽車駕駛人行經行人穿越交叉路口，若不禮讓行人，罰款將從1200元~3600元提高到1200元~6000元。致人受傷或死亡罰鍰也加重，可罰7200元到3.6萬元，並吊扣銷駕照處罰。

除汽機車外，自行車、微型電動二輪車等慢車不禮讓行人，且肇事導致視障者受傷，罰款將從1200元到2400元，提高到1200元到3600元，最高罰款加重為3600元。

▲立法院交通委員會。（圖／記者李姿慧攝）

另外初審也通過，若汽機車有無照駕駛且拒絕攔檢而逃逸，罰款將從1萬到3萬元提高到1.5萬到4.5萬元。

針對國道三寶行駛高快速公路，若有迴車、倒車、逆向行駛、螃蟹走路等危險行為，立院初審也通過罰款將加重，原本國道三寶現行依第33條處罰3000到6000元，修法後最罰鍰將從6000元提高為3.6萬元。高快速公路上惡意逼車、蛇行和嚴重超速等，最高罰款也皆加重3.6萬元，嚴重超速定義趨嚴，也從超速60公里改為超速40公里。

此外，汽車行駛道路，若有機件、設備脫落，除原有高快速公路可罰3千到6千元外，也增訂一般公路可罰1千到6千元；未來汽車行駛高快速公路若有跨行車道等危險行為，也可罰3千到6千元。

現行民眾被吊銷牌照後，隔天就馬上重新領牌，部分遭吊扣駕駛人更蓄意以更嚴重違規行為，換取吊銷駕照處分，繳交罰款和驗車後就可馬上重新領牌，規避吊扣一段時間影響車輛使用處分，因此立院交通委員會初審也通過，未來吊銷牌照後，需隔6個月後才能重新領牌，若是吊扣期間被吊銷駕照，仍需等原本吊扣執行期滿後再隔6個月才能重新申請牌照。