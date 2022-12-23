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巧克力控暴動！全家「精品巧克力饗宴」登場　主播：香甜濃郁好幸福

▲巧克力控暴動！全家「精品巧克力饗宴」登場。（圖／取自影片）

▲ETtoday午間新聞V仔和雅憶兩位主播，在棚內開箱試吃巧克力饗宴。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

巧克力控嗨起來！全家便利商店今年再度攜手世界級精品巧克力「YU CHOCOLATIER畬室」，一口氣歸出3款聯名商品，包括「醇香巧克力飲」、「榛香巧克力夾心土司」、「濃黑巧克力霜淇淋」，打造精品巧克力饗宴，並和世界各國的巧克力品牌合作，有來自法國的「米歇爾柯茲巧克力千層蛋糕」、「可可燒烤牛肉堡」，以及來自比利時「貝可拉可可麻吉麵包」，香甜濃郁的巧克力口感，讓ETtoday午間新聞V仔和雅憶兩位主播開箱試吃時，直呼「心情甜甜的」！

▲巧克力控暴動！全家「精品巧克力饗宴」登場。（圖／取自影片）

▲全家便利商店今年再度攜手世界級精品巧克力「YU CHOCOLATIER畬室」，並和世界各國的巧克力品牌合作。

由雅憶搶先品嚐「榛香巧克力夾心土司」，「我一咬下去，巧克力香氣整個爆出來，我現在滿嘴都是可可和榛果的香氣，它的榛果巧克力奶霜很有層次，巧克力口感綿密，還有濃郁的榛果香氣，味蕾和嗅覺都被滿足了」，畬室嚴選義大利「皮埃蒙特IGP」的榛果，他們具有歐盟品質認證，做出來的「碎粒榛果醬」，風味香醇，和法國的法芙娜可可粉攪拌在一起，散發出榛果和可可的香氣，讓人印象深刻。

▲巧克力控暴動！全家「精品巧克力饗宴」登場。（圖／取自影片）

▲「榛香巧克力夾心土司」一咬下去，巧克力香氣整個爆出來，滿嘴都是可可和榛果的香氣。

冬天就是要來杯熱可可！接著換V仔開箱「畬室醇香巧克力飲」，她說有種置身在法國街頭的感覺，「口感很濃郁也很柔順，像絲絨一樣滑過舌尖，留下濃郁的可可香氣，喝下去不僅身體溫暖起來，心情也變得甜甜的」，其中，「法芙娜頂級可可粉」被譽為巧克力界的愛馬仕，純天然可可脂含量高，呈現出可可濃烈的香氣，以及天然的紅棕色澤，精心調配的完美比例，創造出絲絨般的口感，也展現出可可飲品迷人獨特的味覺感受。

▲巧克力控暴動！全家「精品巧克力饗宴」登場。（圖／取自影片）

▲「畬室醇香巧克力飲」口感濃郁且柔順，像絲絨一樣滑過舌尖，留下濃郁的可可香氣。

接下來登場的是「米歇爾柯茲巧克力千層蛋糕」，試吃完後雅憶滿臉享受的說「可以，很可以！」，雅憶指出「這款千層蛋糕使用法國的米歇爾柯茲巧克力，它的巧克力內餡有很強烈的可可香氣，味道苦中帶甜，從每一層蛋皮竄了出來，而且各位觀眾有注意到嗎？這個蛋皮也加了可可，所以不僅保留法式千層蛋糕的綿密化口性，也能享受醇厚的巧克力風味」。

▲巧克力控暴動！全家「精品巧克力饗宴」登場。（圖／取自影片）

▲「米歇爾柯茲巧克力千層蛋糕」內餡有很強烈的可可香氣，味道苦中帶甜，從每一層蛋皮竄了出來。

再來把目光轉移到法國隔壁的比利時，「貝可拉可可麻吉麵包」本身麵團的顏色就很巧克力，因為加了純正比利時傳統巧克力的「貝可拉可可粉」，V仔咬下去，充滿驚喜的說「哇～我咬到麻糬耶，QQ彈彈的，可可餡裡面還加了核桃，巧克力也是苦甜口味，口感跟味道都超有層次」。

▲巧克力控暴動！全家「精品巧克力饗宴」登場。（圖／取自影片）

▲「貝可拉可可麻吉麵包」咬下去會吃到Q彈麻糬，可可餡裡面還加了核桃，口感跟味道都超有層次。

而全家攜手畬室打造的「畬室濃黑巧克力霜淇淋」，是使用比利時知名頂級苦甜巧克力，可可含量高達百分之70.5，尤其限量黑色的餅皮，超有質感，味道分成前中後3段，前味是濃厚的巧克力風味，帶有烘烤香氣，中段可以品嘗到香草搭配天然奶油的滑順厚實感，最後用淡淡的果酸，和苦澀的滋味來收尾，12月20日正式上市，不過只有霜淇淋販售店才買得到！另外，「可可燒烤牛肉堡」是用烤牛肉餅配上特調的可可燒烤醬，在醬裡撒上黑巧克力粒，加熱後，巧克力和起司片融入燒烤醬，讓人光聽口水都要流出來了。

▲巧克力控暴動！全家「精品巧克力饗宴」登場。（圖／取自影片）

▲「畬室濃黑巧克力霜淇淋」原價49元，嚐鮮價僅要45元。

走進全家，就像是開啟一段旅程，更驚喜的是，這些商品通百元有找，尤其是「醇香巧克力飲」，原價85元，會員嘗鮮價只要75元，而「畬室濃黑巧克力霜淇淋」原價49元，嚐鮮價也僅要45元，其他也有搭配飲品、咖啡的優惠活動。

▲巧克力控暴動！全家「精品巧克力饗宴」登場。（圖／取自影片）

▲全家讓巧克力控吃好吃滿，幸福度過這個冬天。

全家這次真的很照顧巧克力控，另外還推出「巧克力菠蘿」、「米歇爾柯茲巧克力熔岩蛋糕」、「米歇爾柯茲巧克力泡芙」、「古典巧克力蛋糕」、「畬室巧克力法蘭酥」以及12/21才上市的「醇厚巧克力捲蛋糕」和「巧克力乳酪方塊堡」，就是要讓巧克力控吃好吃滿，幸福度過這個冬天！

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