天氣急凍、懶癌發作！台酒麵攤4款人氣泡麵陪你暖呼呼過冬

▲氣溫狂降！家中隨時囤好囤滿的泡麵絕對是許多懶癌末期患者冬季最強求生技。（圖／資料照，下同）



消費中心／綜合報導

天氣急凍，只想宅在家不想出門買飯嗎？打開外送APP還會選擇障礙發作不知道該吃哪一家？家中隨時囤好囤滿的泡麵絕對是許多懶癌末期患者冬季最強求生技，尤其是台酒麵攤超人氣泡麵必須備齊，乾的湯的通通有，再加入特色酒包／烏醋包，在冷颼颼的冬天來上一碗，瞬間讓身體暖呼呼，即使不出門也能在家吃好料，暖心又暖胃。

顛覆以往月底手頭緊才會吃泡麵的印象，許多網友反而認為泡麵吃的是宅在家也能有滿滿「儀式感」，而且市面上愈來愈多泡麵用心推出豪華版，滿足吃貨們的挑剔味蕾，就連許多新生代名廚也都表示自己平時也愛吃泡麵，只要加蛋加菜就是滿滿美味營養的一餐。

說到好味道的泡麵，台酒麵攤系列泡麵絕對榜上有名，4款人氣商品「台酒麵攤紹興肉燥拉麵」、「台酒麵攤椒蔥純釀烏醋風味乾麵」、「台酒麵攤三杯雞風味乾麵」及「台酒麵攤酒燉排骨風味湯麵」，不僅風味各有所長，連麵體也都相當講究，滿足各種泡麵愛好者的需求。

▲台酒4款人氣商品「台酒麵攤紹興肉燥拉麵」、「台酒麵攤椒蔥純釀烏醋風味乾麵」、「台酒麵攤三杯雞風味乾麵」及「台酒麵攤酒燉排骨風味湯麵」，滿足各種泡麵愛好者的需求。

冬天想來碗熱湯、享受吃一口就全身暖呼呼的台版酒香拉麵，「台酒麵攤紹興肉燥拉麵」，採用豬絞肉及豬板油原料，由陳釀紹興料理酒特殊的香氣，帶出醬汁醇厚的醬香與肉香，醞釀醉人香氣，吃起來有濃濃台灣味的肉燥香，還吃得到肉燥，麵條採用真空攪打麵糰，超仿真日式拉麵質感，香Q彈滑又入味，湯頭清爽甘甜又帶有香菜香，讓美味進入另一個層次；或想為忙碌的自己補一下，必須來碗「台酒麵攤酒燉排骨風味湯麵」，選用純米酒浸泡當歸所製成的藥膳料理酒作為提味，中藥燉煮的排骨湯清甜爽口，加入藥膳料理酒風味更佳濃郁、提味滋補，冷冷的天氣吃上一碗，感覺全身暖呼呼，疲憊盡消，身心都「好蘇胡」。

▲濃厚的肉燥香氣搭配紹興料理酒，最適合天冷時來上一碗「紹興肉燥拉麵」。

▲「酒燉排骨風味湯麵」以中藥燉煮的排骨湯清甜爽口，加入藥膳料理酒風味滿室飄香，一碗就能暖到心坎裡。

重視料理香氣、喜歡吃乾麵的人，必須試試「台酒麵攤椒蔥純釀烏醋風味乾麵」，採用秘方香辛料釀製，用酒窖中熟陳純釀烏醋搭配鹹香油蔥肉末醬料，還有青蔥辣椒圈，酸甜鹹辣超開胃，讓人一吃上癮；或者來碗「台酒麵攤三杯雞風味乾麵」，以台式經典料理「三杯雞」為靈感，將麻油、醬油及米酒各一杯的「三杯」概念導入泡麵中，特別採用台酒純米紅標料理米酒作為三杯雞料理中的其中一杯，搭配麻油、醬香及香蔥點綴，看的到蔥花、吃的到酒香，不必出門在家隨手來一泡，就能有快炒名廚的好手藝，輕鬆吃到經典台菜ft.美味泡麵的好滋味。（食用含酒料理，請勿開車）

▲「台酒麵攤椒蔥純釀烏醋風味乾麵」香氣濃郁，喜歡吃乾麵的人一吃就上癮。

▲以台式經典料理「三杯雞」為靈感，特別採用台酒純米紅標料理米酒讓整體香氣更加濃郁。（食用含酒料理，請勿開車）

懶得出門買飯，早早到便利商店或各大賣場囤貨，將台酒麵攤4款人氣口味囤好囤滿宅在家也不怕餓，或透過線上購物補貨直送到家。臨時遇到氣溫溜滑梯或懶惰癌大發作，不論喜歡吃乾麵還是湯麵，都能在家輕鬆享用，五感大滿足！

台酒麵攤系列除各大網購平台皆有販售外，實體販售通路如下：

三杯雞風味乾麵

碗裝：7-ELEVEN、全家

袋裝：7-ELEVEN、OK超商、全聯、寶家、家樂福、愛買、大潤發

椒蔥純釀烏醋風味乾麵

碗裝：7-ELEVEN、全家

袋裝：家樂福、愛買、大潤發、寶家、OK超商

酒燉排骨風味乾麵

碗裝：全家

袋裝：家樂福、愛買、大潤發、寶家、OK超商

紹興肉燥拉麵

袋裝：7-ELEVEN、全家、大潤發

台酒購物網都能買到囉：https://eshop.ttl.com.tw/b2b_cplist.aspx?catid=24