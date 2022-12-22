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謝龍介6月就檢舉陳凱凌　吐心聲：正義雖遲，但終究會到

▲台南市府經濟發展局長陳凱凌遭檢調約談，住處及辦公室亦被檢調搜索。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲謝龍介具狀向台南地檢署具狀告發陳凱凌4大弊案。（圖／記者林悅翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市議員謝龍介今年6日在議會質疑台南經發局長陳凱凌涉貪，具狀向台南地檢署告發陳凱凌4大案，包含3起涉嫌圖利、1起藉勢勒索財物等，檢調本月21日搜索陳凱凌並向法院聲請羈押，引發台南政界大震撼。對此，謝龍介感嘆，正義雖然遲到了，但終究還是會到來，對檢調有信心。

謝龍介今年6月在台南市議會定期大會上，拿出匿名檢舉函、錄音資料等多項事證，質疑陳凱凌涉嫌貪污圖利，要求市長黃偉哲將陳凱凌停職法辦，不過被黃偉哲以「公務員是一審有罪才停職」為由拒絕，他只好具狀向台南地檢署告發陳凱凌4大案，不料馬上遭到陳反控誹謗。

▲台南市府經濟發展局長陳凱凌遭檢調約談，住處及辦公室亦被檢調搜索。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府經濟發展局長陳凱凌21日遭檢調約談，住處及辦公室亦被檢調搜索。（圖／記者林悅翻攝）

謝龍介告發陳凱凌4案包含，1、違法以公費租賃局長宿舍，強逼下屬簽辦，再由自己核准。涉嫌圖利。2、操縱散佈「七股工業區開發租售管理案」得標廠商信用之不利消息，要求廠商拿錢擺平。涉嫌藉勢勒索財物。3、操縱「柳營科技工業區污水處理廠委外操作案」底價，以不符市場行情，且異於其他相同規模採購案之金額，獨厚特定廠商。涉嫌圖利。4、操縱降低「柳營科技工業區污水處理廠委外操作案」之契約門檻，護航特定廠商得標。而後，特定廠商辦理驗收時爆出多項缺失，陳凱凌再下令更換主驗人，並重新驗收，護航取得工程款，涉嫌圖利。

陳凱凌本月21日遭檢調搜索，22日復訊後被聲請羈押。謝龍介表示，他今年6月就在質詢時揭露經發局長陳凱凌涉及弊案，「當時，我的檢舉，人證、物證，事證俱全，具體要求黃偉哲市長應該將陳凱凌『停職查辦』，但黃偉哲執意袒護，陳凱凌竟然還反告我誹謗。」

他感嘆，冰凍三尺，非一日之寒，黃偉哲執政官箴敗壞，絕非七股工業區一案腐化，也絕非陳凱凌一人造業，如今檢調的搜索及具體事證，證明檢舉並非空穴來風，他對檢調相當有信心，也會尊重檢調辦案，不過未來若有新的人證、物證或事證，會再補充訴訟狀交給檢方。

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