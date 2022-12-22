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不滿酒後挨罵！酒瓶碎片割喉同居23年男友　惡女殺人未遂罪起訴

▲▼ 。（圖／資料照）

▲林女持酒瓶碎片割傷同居男友頸部，檢方偵結依殺人未遂將她起訴。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市林姓女子去年10月間與同居23年的周姓男友酒後起爭執，當晚趁男友入睡時，涉嫌持酒瓶碎片朝周男頸部用力割劃，周男當場血流如注，林女見狀慌忙叫救護車，經搶救周男撿回一命。林女否認傷人，辯稱「只是撿拾碎玻璃」，檢方根據其他相關人證詞，認定林女以利器割傷男友頸部，明顯有殺人犯意，偵結依殺人未遂將她起訴。

起訴書指出，林女與周男自1999年開始同居，去年2人10月2日發生爭吵，林女遭男友責罵，當晚她怒氣未消，見男友熟睡，竟持酒瓶碎片割向周男頸部，周男痛得驚醒、血流不止，林女也嚇得立刻撥打119報案。醫院檢查，周男頸部有10公分撕裂傷，事後周男對林女提起傷害罪告訴。

檢方偵查時，林女否認犯行，辯稱她當時遭到周男責罵，發現地上有酒瓶破掉欲將其拾起，但怕手被玻璃碎片割到，就去廚房拿掃帚，出來的時候就看到男友已經受傷，男友卻指控她「要殺我」。

周男指證歷歷，而其女兒也說案發後接到父親電話，電話中向她稱「我快死了」、「她（指林女）要殺我」等語；此外，處理此案的員警說，第一時間周男便指控林女傷人，林女未否認。

檢方認為，割頸可能造成頸部動脈受創、氣管割破，導致大量失血或窒息而亡，雖周男僅對林女提告傷害，但林女行凶時顯然有殺人之意，就算事後替周男叫救護車，也不能改變犯案時的犯意，改依殺人未遂罪名起訴。

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酒瓶碎片同居殺人未遂

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