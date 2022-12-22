大陸爆BF.7「1傳18」疫情！羅一鈞解析：缺少群體免疫造成大流行

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸爆發嚴重疫情，流行變異株BF.7最多可1傳18，國內專家也不斷呼籲需要特別留意。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今表示，這次是中國首次大流行，推究原因可能跟其他國家比起來，中國缺少先前累積下來的群體免疫，先前打過的疫苗保護力比較衰退，因此容易造成大流行情形。

針對BF.7，羅一鈞說明，這個變異株的全名是BA.5.1.2.7，屬於BA.5的分支，其實在今年8月就已經在其他國家發現，特別單獨命名BF.7，是因為它帶有免疫突變突變R346T，所以有重新命名。

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羅一鈞說，台灣先前曾跟報告過1例本土一例，不過BF.7的免疫脫逃特性，在國際上跟世界衛生組織資料，可以看到輸給XBB跟BQ.1，且美國最近監測本土的BF.7比例從6.6%下降到5.7%。

不過的確很多世界上的科學家都有點驚訝為什麼中國北京BF.7好像流行特別快速，且當地報告好像有看到R0值是18，有很高的傳播能力。羅一鈞直言，推究原因是中國跟其他國家相比，其他國家2、3波，甚至8、9波疫情，相比起來中國缺少先前累積下來的群體免疫，且先前打過的疫苗保護力比較衰退，才容易造成大流行情形。