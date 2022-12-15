陳明通頻遭點名　國安內部喊冤：精準研析共軍動態、打破升遷窠臼

▲國安局長陳明通。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

九合一大選前後，新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦都深陷論文抄襲風波，而指導教授、國安局長陳明通也被檢舉違反學術倫理，更連帶使在野黨對陳明通擔任局長的適任性，提出了質疑。事實上，撇除學術議題，陳明通在局長任內，精準掌握了中共圍台軍演，內部管理也受推崇，他重視情資分析能力，撇除以往的窠臼，暢通了許多升遷管道。

近來，總統蔡英文確實將在明年一月立法院預算會期落幕後，啟動內閣人事的異動，將以「穩定政局、開展新局」8字為基調；而近來在野黨也多次點名閣揆蘇貞昌、陳明通二人，國民黨立委補選候選人王鴻薇更把此列為競選政見。

不過，陳明通以局長身分在立法院備詢時，屢被問及泛政治化的論文議題，都僅以「陳局長不回應陳教授問題」來回應，國安內部人士透露，持平來說，陳明通確實在其專業上，帶領著國安局推動政務，最為顯著的就是在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台之後，中共解放軍於8月初啟動「圍台軍演」，他透過人脈、預判分析，精準掌握對岸動態。

其中，中共在8月4日發射4枚飛過台灣本島上空的飛彈，在共軍發射之後，我方雷達第一時間就計算出高度、落點，約在100公里以上；而當時軍方跟國安系統也研議，是否要發布防空警報，在共同討論後，軍方認為要穩定民心，決定不予發布，不過當時國安系統就已評估，日本不排除也會公布，果不其然，最後由日方公布中共導彈途徑與落點。

對於明年一月內閣異動，是否要換下陳明通一事，國安人士表示，排開所謂選舉考量、政治因素，綜觀國際局勢前提下，中共謀我日亟，且是我國家安全的主要威脅，陳明通確實能掌握及精準的研判中共內部情勢發展與對台動向，他指導國安局建立中共犯台的各項徵候指標，更是科學化的進行資料分析與梳理，並系統性的建置共軍動態分析資料庫。

國安人士說，陳明通到任之後，建置的共軍動態分析資料庫，確實協助情研人員判斷共軍對台軍事部署形勢及可能侵台模式，同時可在眾多共軍動態中，評估何為「正常」活動，何為「異常、須注意」活動，並研判相關趨勢。

另外，針對中共的外交打壓，國安人士指出，國安局都有持續完善並更新邦交預警觀察指標，協助情研人員機先判斷邦交關係是否穩固，優先提出應對方案與建議，提供權責單位參處，建立了有效的工作觀察指標，將情報研判科學化及系統化。

國安人士也表示，其實陳明通接任局長後，相當重視國安局的工作專業與養成，而人盡其才的做法，暢通了人員的工作士氣，加上對情報「求真」的核心要求，特別反映在情資分析的內涵上，不只國安局，也外溢到各國安單位，具體而微的提升了整體情報工作的質與量。